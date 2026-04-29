Za čtyři případy sexuálního útoku a 35 případů vydírání uložil ve středu soud psychiatru Janu Cimickému pětiletý trest vězení. Na deset let mu také zakázal výkon lékařské praxe. Opět ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby, podle které se muž činů dopustil převážně vůči pacientkám. Osmasedmdesátiletý psychiatr k jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Proti rozsudku může podat odvolání k Městskému soudu v Praze.
Podle nepravomocného rozsudku musí Cimický poškozeným ženám také zaplatit náhradu nemajetkové újmy. Ženy po lékaři požadují dohromady zhruba šest milionů korun. Soud rozhoduje v případu nyní podruhé. Předloni v listopadu rozhodl stejně, verdikt ale zrušil odvolací senát.
„V novém rozsudku jsem upravil věty skutku přesně tak, jak o tom mluvily oběti při hlavním líčení,“ uvedl soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák. Do verdiktu přidal také následky, kterými ženy trpěly. Státní zástupkyně pro Cimického v závěrečné řeči navrhla pětileté vězení, jeho obhájce Miroslav Kučerka naopak navrhoval zproštění obžaloby.
Soudce rozhodnutí odůvodnil stejně jako minule. Uvedl, že k těmto závěrům neměl odvolací senát výhrady. Výpovědi poškozených žen zhodnotil jako pravdivé, hodnověrné a plně usvědčující. Ženy podle něj shodně popisovaly jak místa, kde podle nich Cimický útočil, tak i jeho chování. Ženy se přitom nijak neznaly. To, že se ženy při útocích nebránily, bylo podle soudce způsobeno takzvaným zamrznutím. „Výpovědi poškozených byly důkazy,“ řekl soudce.
Cimický čelil obžalobě z 35 skutků vydírání a čtyř znásilnění, kterých se podle státní zástupkyně dopustil mezi lety 1979 a 2019. Poškozené ženy byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, které Cimický po odchodu z Bohnic založil. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi.
Lékař a spisovatel se zúčastnil pouze prvního hlavního líčení v lednu 2024, kdy odmítl, že by se dopustil znásilnění či jakéhokoli sexuálního nátlaku. Uvedl, že jeho jednání bylo vždy vedeno pouze s úmyslem a cílem léčit pacienta. Pokud ho některá z pacientek pochopila jinak, omlouvá se a chápe to jako profesní selhání, uvedl tehdy psychiatr. Z dalších soudních jednání se omluvil.
