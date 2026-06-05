Rodina zesnulého českého miliardáře Petra Kellnera v žalobě vytýká společnosti Tordrillo Mountain Lodge (TML), že v roce 2021 kvůli několika pochybením zavinila havárii helikoptéry N351 a následné zpoždění záchrany její šestičlenné posádky. ČTK to v pátek řekl právní zástupce Kellnerových František Honsa z advokátní kanceláře BBH. V aljašském Anchorage začal minulý týden soudní proces týkající se tragické nehody vrtulníku, při níž zemřel Kellner a čtyři další lidé.
Výše škody nebyla dosud v řízení specifikována, řádově se finanční náhrada bude rovnat nákladům vynaloženým žalobci na vedení sporu, upozornil Honsa. Hlavním cílem žaloby je podle něj zjistit, jak k nehodě došlo, co jí předcházelo, proč nebyla včas spuštěná záchrana a kdo je za příslušná pochybení odpovědný. „Tato zjištění budou sloužit nejen k prosazení spravedlnosti, ale také jako apel na všechny provozovatele a celé odvětví heliskiingu k dodržování, případně zpřísnění bezpečnostních pravidel,“ podotkl.
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Havárii přežil jen bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth, jehož z vraku dostali záchranáři asi šest hodin po pádu vrtulníku. Tordrillo Mountain Lodge organizovala pro Kellnera a jeho společníky na Aljašce takzvaný heliskiing, při němž jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vysazováni z vrtulníku do volného terénu.
TML podle Honsy nasadila na osudný let Zacharyho Russela, nejméně zkušeného pilota letecké společnosti Soloy, kterou si pro let najala. Žaloba uvádí, že Russel neměl dostatečný výcvik v létání při snížené viditelnosti, o čemž TML údajně věděla, protože v den neštěstí zazněly na ranním brífinku pochybnosti o pilotových schopnostech. Při plánování akce nastalo podle žaloby další pochybení – za ztížených povětrnostních podmínek byla naplánována jako destinace oblast ledovce Knik, která nebyla běžně pro heliskiing využívána a dříve tam TML odmítala létat.
Honsa uvedl, že dispečer společnosti TML Desi Sherwood fatálně zanedbal povinnost sledování vrtulníku a přijetí nouzových opatření v případě ztráty spojení. Po 30 minutách od posledního spojení s posádkou, tedy v 18:00 tamního času, měl spustit opatření podle nouzového bezpečnostního plánu společnosti TML, a po 60 minutách, tedy v 18:30, měl iniciovat záchrannou operaci, konkrétně vyslání podpůrné helikoptéry a zapojení profesionálních záchranářů.
Záchrana měla být kvůli ztrátě spojení zahájena prakticky v okamžiku nehody, tedy kolem 18:30, což se však podle Honsy nestalo. Zahájena byla až dvě hodiny po nehodě, ve 20:30, a záchranné helikoptéry dorazily na místo ve 21:30, kdy již pro nedostatek světla nemohly přistát, protože slunce v oblasti začalo zapadat zhruba ve 20:30.
Svědkové Cassie McCrawová, která měla na starosti péči o klienty TML, a dispečer TML Desi Sherwood vypověděli u zahájeného soudu v Anchorage, že sledování helikoptéry N351 měla za úkol společnost TML. Předvolaní experti Jeffrey Hoke a Brian Carriere při procesu uvedli, že každý provozovatel heliskiingu musí být připraven na nouzové situace a v případě nehody má vyslat na místo podpůrnou helikoptéru. V tomto případě podle obou expertů bylo možné za světla na místě dobře přistát a tepelně stabilizovat zraněné, poskytnout jim základní ošetření a rychle je dopravit do nemocnice. Kvůli pochybením TML se však helikoptéry dostaly na místo až za tmy, a nemohly proto přistát, dodal Honsa.
Na základě těchto svědectví a technických důkazů podle něj platí, že pokud by záchranná helikoptéra dorazila na místo nehody podle nouzového plánu, tedy mezi 19:00 a 20:00, byl by život Kellnera zachráněn a pravděpodobně se také zmírnily trvalé následky na zdraví Davida Horvátha, který jako jediný ze šesti lidí ve vrtulníku nehodu přežil.
Podnikatel a finančník Kellner tragicky zahynul ve věku 56 let. Spolu s ním přišli o život trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci Gregory Harms a Sean McManamy. Za nehodou podle vyšetřování zřejmě nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek. Kellner byl s náskokem nejbohatším Čechem, od března 2006 jej časopis Forbes řadil do světového žebříčku miliardářů.
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