Vláda slibuje, že bude motivovat firmy, aby investovaly do moderních technologií a inovací. V takzvané vládní hospodářské strategii kabinet šéfa hnutí ANO Andreje Babiše zmiňuje daňové úlevy a rychlejší odpisy pro firmy, které investují do výzkumu a inovací. Byznys ale připomíná, že podobné výhody už tu jsou a pro některé společnosti skončily několikamilionovými doměřenými daněmi a zvýšenou byrokracií. Volají proto spíše po zjednodušení celého systému.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co slibuje vláda inovativním firmám.
  • Jaký s tím má průmysl zkušenosti.
  • V čem vidí příležitost firmy.
  • Co navrhuje opozice.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.