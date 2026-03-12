Vláda slibuje, že bude motivovat firmy, aby investovaly do moderních technologií a inovací. V takzvané vládní hospodářské strategii kabinet šéfa hnutí ANO Andreje Babiše zmiňuje daňové úlevy a rychlejší odpisy pro firmy, které investují do výzkumu a inovací. Byznys ale připomíná, že podobné výhody už tu jsou a pro některé společnosti skončily několikamilionovými doměřenými daněmi a zvýšenou byrokracií. Volají proto spíše po zjednodušení celého systému.
Co se dočtete dál
- Co slibuje vláda inovativním firmám.
- Jaký s tím má průmysl zkušenosti.
- V čem vidí příležitost firmy.
- Co navrhuje opozice.
