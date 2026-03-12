Státní správa roky marně řeší, jak zajistit IT experty pro digitalizaci svých služeb a rozvoj AI. Dělá speciální školení, schvaluje výjimky a vydává metodické příručky. Loni se jí několik odborníků ze soukromé sféry podařilo přetáhnout a na ministerstvu pro místní rozvoj vznikl „klastr,“ který se dával za příklad i ostatním resortům.

Jenže výsledků jejich práce se zřejmě lidé nedočkají. Právě tito lidé mají být totiž součástí personálních škrtů, které vláda Andreje Babiše (ANO) od svého nástupu dělá.  Jeden z klíčových expertů už výpověď dostal, další ji očekávají v nejbližších dnech. Kromě IT sekce chce resort propouštět více i v Agentuře pro sociální začleňování. 

Co se dočtete dál

  • Jaká jména by mohla na MMR skončit.
  • Co to může znamenat pro celý rezort.
  • Jak to ovlivní digitalizaci státu.
