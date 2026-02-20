Kabinet Andreje Babiše představil svou hospodářskou strategii na příští roky. Expert z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy a bývalý náměstek ministra financí Tomáš Holub říká, že strategie na příštích pět let má dostatek reálných prvků, ale chybí mu to hlavní – vize, z čeho a jak se třibilionový plán zaplatí. „Tam aspekt realismu postrádám,“ říká ekonom v rozhovoru pro HN.
Jaké je vaše první hodnocení vládní strategie?
Co se dočtete dál
- Jak hodnotí Tomáš Holub vládní strategii.
- Proč v rozhovoru často mluví o financování.
- Co podle něj pomůže podnikatelům.
- V čem je vládní plán reálný.
