Kabinet Andreje Babiše představil svou hospodářskou strategii na příští roky. Expert z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy a bývalý náměstek ministra financí Tomáš Holub říká, že strategie na příštích pět let má dostatek reálných prvků, ale chybí mu to hlavní – vize, z čeho a jak se třibilionový plán zaplatí. „Tam aspekt realismu postrádám,“ říká ekonom v rozhovoru pro HN.

Jaké je vaše první hodnocení vládní strategie?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak hodnotí Tomáš Holub vládní strategii.
  • Proč v rozhovoru často mluví o financování.
  • Co podle něj pomůže podnikatelům.
  • V čem je vládní plán reálný.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se