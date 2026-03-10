Poslankyně Markéta Šichtařová (SPD/Svobodní) se v úterý vzdala mandátu. Rozhodnutí dala do souvislosti s tím, že Sněmovna propustila do dalšího kola projednávání vládního návrhu zákona o digitální ekonomice. Šichtařová to označila za obrovské zklamání. Uvedla to na facebooku. Předseda SPD Tomio Okamura i místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček vyzvali v neděli Šichtařovou, aby byla ve Sněmovně aktivnější a více se zapojila do výkonu svého poslaneckého mandátu.
Nechápu, proč vymáhání dotací po Agrofertu nevyřešila předchozí vláda, říká ministr Šebestyán. Další postup chce oznámit do měsíce
„Před volbami jsem slibovala změnu, nikoliv alibismus. Je ale jasné, že skutečná změna se nepodaří, dál ustupujeme EU, dokonce i za cenu rizika zavedení cenzury. Za takové situace nelze plnit, co jsem před volbami slibovala. Proto skládám mandát," uvedla Šichtařová. Zákon o digitální ekonomice podle ní přináší výraznou hrozbu pro svobodu slova pod záminkou potírání dezinformací. "U cenzury nebudu asistovat, popřela bych tím všechno své dosavadní působení za mnoho let," dodala.
Předseda sněmovního klubu SPD Radim Fiala ČTK řekl, že respektuje Šichtařové rozhodnutí, váží si jí jako ekonomky. Jde o její osobní rozhodnutí, uvedl. Ještě na odpolední tiskové konferenci hnutí před jednáním dolní komory hájil její práci pro klub. Poslankyni ze Svobodných by podle výsledků voleb měl nahradit čtyřicetiletý člen hnutí SPD Josef Nerušil. Myslí si to i Fiala. Vyjádření Nerušila ČTK zjišťuje.
Šichtařová si v úterý v rozpravě o tomto zákonu odbyla ve Sněmovně svoji premiéru u řečnického pultu a vystoupila poprvé od získání poslaneckého mandátu. "Žádné pozměňovací návrhy nemůžou zákon o digitální ekonomice pozměnit tak, aby přestal být pro svobodu slova nebezpečný," řekla poslancům. Navrhla zamítnutí zákona. Pro její návrh ale hlasovalo pouze sedm poslanců SPD, včetně Šichtařové. Podle ní se ostatní členové vládní koalice zachovali alibisticky.
Uvedla, že předsedovi Sněmovny, kterým je šéf SPD Tomio Okamura, v úterý odeslala dopis, ve kterém se vzdává poslaneckého mandátu. "Důvodem je nemožnost pokračovat v plnění slibů voličům při stávajícím složení Sněmovny. Moje rozhodnutí je účinné ke dni doručení tohoto prohlášení," píše v něm.
Prvním náhradníkem na pražské kandidátce SPD je předseda pražské organizace strany a městský zastupitel Nerušil. Ve sněmovních volbách v roce 2025 kandidoval na 3. místě kandidátní listiny hnutí SPD v Praze, nebyl zvolen, ale poskočil na druhé místo. Je asistentem poslance Libora Vondráčka.
Některá média v posledních týdnech poukázala na to, že Šichtařová ve Sněmovně natáčí videa na sociální sítě, kde nabízí své poradenské služby. V dolní komoře měla účast na hlasování zhruba 75 procent. Zároveň byla členkou zdravotnického a hospodářského sněmovního výboru, ale z obou odešla.
Okamura v neděli v Otázkách Václava Moravce řekl, že podle něj by měl být poslanec aktivní a oddělovat soukromé podnikání od práce ve Sněmovně. Vondráček ve stejném pořadu uvedl, že podle něj není jasné, jak Šichtařová chápe obsah svého mandátu.
