Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) je pro snížení věkové hranice trestní odpovědnosti pod současných 15 let. Zároveň chce zvýšit trestní sazby u trestných činů, kterých se v Česku nejčastěji dopouštějí cizinci, a odstrašit je tím od jejich dalšího páchání. Uvedl to na středeční tiskové konferenci.
„Můj osobní názor je, že jsem pro. Věk pachatelů se snižuje, brutalita a agrese zvyšuje,“ uvedl Metnar na dotaz, zda by byl pro nižší věkovou hranici trestní odpovědnosti. Připomněl, že jako policista působil v Ostravě na oddělení vražd, kde se s brutalitou mladých pachatelů setkával. Tento trend je podle něj dlouhodobý.
K trestné činnosti cizinců v Česku Metnar řekl, že její podíl se nesnižuje a zůstává zhruba pětiprocentní. Chce proto, aby se zvýšily sazby u těch trestných činů, které jsou mezi cizinci nejfrekventovanější a nejvíce narušují vnitřní pořádek a bezpečnost Česka. Tento záměr je podle něj teprve ve fázi přípravy, takže nekonkretizoval, jakých trestných činů by se mohl týkat.
Zvážení nižšího věku trestní odpovědnosti má vláda v programovém prohlášení. O této možnosti se debatuje delší dobu. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová loni označila za znepokojující nárůst počtu trestných činů s těžkými následky, kterých se dopouští děti, a to včetně vražd, loupeží či znásilnění. V té souvislosti upozornila na nedostatek dostupné psychologické a psychiatrické péče.
Metnar se chce také zaměřit na personální stabilizaci policistů a hasičů. Na tiskové konferenci zopakoval, že chce navyšovat peníze postupně tak, aby nástupní platy po absolvování povinné přípravy dosáhly 50 tisíc korun. Za další z priorit označil i materiální zabezpečení obou sborů.
„Víme, že jednorázové navýšení platů nestačí. Letos jsme sice zachovali pětiprocentní růst, tím to však nekončí. V navyšování odměňování musíme pokračovat po celé volební období, abychom platy dostali na konkurenceschopnou úroveň odpovídající významu a náročnosti jejich služby,“ uvedl Metnar. O tom, jak bude navyšování pokračovat, se podle něj nyní vede odborná debata.
