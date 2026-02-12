Nejdůvěryhodnějším politikem je prezident Petr Pavel, důvěřuje mu 62 procent lidí. Následuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s důvěrou 50 procent a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) s důvěrou u 44 procent lidí. Naopak nejvyšší nedůvěru, 70 procent, má vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy). Dvě třetiny lidí nedůvěřují předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), šest z deseti lidí nevěří také ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé). Vyplývá to průzkumu, který ve čtvrtek zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
CVVM obdobné průzkumy dělalo i v minulosti. Protože před časem změnilo metodologii, nejsou nynější výsledky srovnatelné s předchozími průzkumy.
Respondenti v aktuálním dotazování hodnotili to, jak důvěřují prezidentovi, premiérovi, předsedům obou komor parlamentu, členům vlády a šéfům stran, které mají poslanecký klub. Účastníci u každého politika uváděli, zda mu spíše důvěřují, spíše nedůvěřují, neznají ho, nebo neví.
Motoristé a byznys. Co se doopravdy děje v zákulisí strany, která hýbe českou politikou: Auta, sport, lobbisté i miliardáři
Podle procenta důvěry byl na prvním místě Pavel, následovaný Vojtěchem, Havlíčkem, ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) a premiérem Andrejem Babišem (ANO).
„Naopak nejvyšší procento odpovědi ‚spíše nedůvěřuji‘ přisuzují Češi Filipu Turkovi, kterému nedůvěřují více než dvě třetiny české veřejnosti (70 procent), důvěřuje mu jedna pětina (20 procent), a tedy dosahuje nejnižší hodnoty indexu důvěra–nedůvěra (minus 50),“ uvedli autoři průzkumu. Po Turkovi lidé nejvíce nevěří Okamurovi a Macinkovi. „Alespoň polovina českých občanů také nedůvěřuje (předsedovi Pirátů) Zdeňku Hřibovi, Andreji Babišovi, (předsedovi STAN) Vítu Rakušanovi a Aleně Schillerové,“ uvedl průzkum.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist