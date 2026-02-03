Bílá košile, vyhrnuté rukávy a slogan Poprvé pořádně. Styl, kterým jihočeský hejtman Martin Kuba představil svou novou stranu Naše Česko, mnohým evokoval nástup hnutí  ANO. Forma kampaně není ale to jediné, co tyto dva subjekty spojuje: je to i podobná voličská základna. Průzkumy prý Kubovi ukazují, že část těchto hlasů může získat pro sebe. Co pro to chce dělat a jaká další data má?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo za hnutím Martina Kuby stojí.
  • Co mu ukazují průzkumy.
  • Na jaké problémy narazí.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.