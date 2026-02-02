Vláda v pondělí podpořila návrh ministra práce Aleše Juchelky (ANO) na odložení vyplácení superdávky příjemcům dosavadních příspěvků na bydlení, živobytí a děti. Souhlasila i s novelou s odložením navýšení životního minima. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Novely musí ještě schválit sněmovna a Senát a podepsat prezident.
Juchelka navrhl odklad superdávky, aby měly úřady práce víc času na přepočítání podpory podle nových pravidel. Lidé by tak své nynější dávky na bydlení, živobytí a děti pobírali až do července, ne do dubna. Novou částku by pak dostali poprvé místo května v srpnu.
„Rozhodli jsme se prodloužit přechodné období z toho důvodu, že digitalizace funguje jak má, nicméně úřad práce nestíhá kapacitně,“ řekl na tiskové konferenci Juchelka. Podle něj delší období na zpracování umožní vyvarovat se chyb a provést posuzování majetku. „Klienti nepocítí žádný výpadek příjmů,“ dodal ministr.
Data o dopadech superdávky. Peníze dostanou i ti, kteří nároky nevyužívali, na reformu doplatí osamělí senioři
Reforma dávek začala platit loni od října. Superdávka nahradila příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Jejich příjemci o ni měli do konce loňska požádat, aby mohli peníze od státu dál pobírat do konce dubna do přepočítání. Úřad práce dostal od příjemců 333 800 žádostí. K tomu bylo asi 55 400 nových žadatelů a v lednu pak přibylo dalších 15 740, upřesnil ministr. Podle něj 42 procent žádostí dorazilo elektronicky, 58 procent podali lidé s asistencí v pobočkách úřadů práce.
Juchelka jako poslanec připravil dvě novely. V první navrhuje odklad zvýšení životního minima z května na červenec a změny v posuzování nároku domácnosti na superdávku z letošního července na červen 2028. Nově se už nemá hodnotit situace společně posuzovaných osob, ale členů domácnosti.
O pár dnů později přišel ministr s druhou poslaneckou novelou. V ní navrhuje odklad navýšení životního minima z května na říjen. Prodloužit by se měla doba na přepočítání dávek na superdávku a posunout vyplácení dosavadních podpor z dubna do července. Odložit by se měla o tři měsíce do konce letoška i povinnost úřadů sestavovat lidem s podporou na živobytí plán kroků ke zlepšení situace. Posuzování nároku členů domácnosti na superdávku by se také zavedlo v červnu 2028.
Podle podkladů je přechod na superdávku náročnější, než se předpokládalo. Odklad má snížit zátěž úředníků, rozložit jejich povinnosti, zabránit formálnímu vypracování plánů či dvojím úpravám informačních systémů, uvedlo ministerstvo práce.
Životní minimum se má zvýšit pro samotného dospělého z 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v domácnosti z 4470 na 5000 korun. Pro další dospělé v rodině se má naopak snížit ze 4040 na 3750 korun. Minimum hraje roli při stanovení nároku na pomoc od státu i pro výši řady dávek. Pětiměsíční odklad navýšení by znamenal úspory výdajů.
Juchelka navrhuje, aby se změny přijaly ve sněmovně zrychleně hned při prvním projednávání. Věří, že to opozice podpoří.
