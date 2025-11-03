Kolem nové dávky státní sociální pomoci (DSSP), která se bude týkat zhruba 300 tisíc domácností, byl v posledním roce a půl velký rozruch. Diskuse se nejvíc točila kolem neustále odkládaného zveřejnění kalkulačky a také kolem majetkových testů. Nyní přiznávání „superdávky“ začíná a nezávazná kalkulačka je od konce minulého týdne venku. První dávky se však začnou vyplácet až v lednu a s novinkou se teď sžívají pracovníci úřadu práce, kteří už mají na stole skoro 200 tisíc žádostí.
„Z hlediska majetku se umíme do registrů podívat, ale kontrolovat budeme výběrově, kde uvidíme riziko, plošně to nedává smysl,“ říká zastupující ředitel Úřadu práce ČR Karel Trpkoš, který je zároveň vrchním ředitelem sekce informačních technologií ministerstva práce.
Od 1. října jste spustili příjem žádostí o superdávku. Dosavadní příjemci dávek se budou překlápět do nového systému jediné dávky a musí žádat znovu. Kolik máte žádostí a už jste novou dávku někomu přiznali?
Máme 190 tisíc žádostí, přiznána není žádná. Kdo už nějakou dávku předtím měl, první superdávku mu vyplatíme v květnu za duben. U těch, kteří žádají o dávku zcela nově, máme 90 dní na rozhodnutí. Kdo podal 1. října, nejpozději v lednu bude mít rozhodnutí a peníze mu pravděpodobně v lednu nebo začátkem února vyplatíme.
Co se dočtete dál
- Co znamená reforma sociálních dávek pro lidi, kteří je pobírají?
- Kdo a kdy má o „superdávku“ žádat a kdy ji dostane?
- Jak se v praxi testuje majetek žadatelů o dávku?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.