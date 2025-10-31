Ve věku 46 let zemřel v pátek generální ředitel Úřadu práce České republiky (ÚP ČR) Daniel Krištof. V čele úřadu stál od září 2023. Od letošního 9. září převzal dočasně řízení úřadu vrchní ředitel sekce informačních technologií na ministerstvu práce a sociálních věcí Karel Trpkoš, důvodem byla Krištofova nemoc.
„Daniel Krištof byl výraznou osobností veřejné správy, která se neúnavně zasazovala o modernizaci služeb zaměstnanosti, podporu znevýhodněných skupin na trhu práce a posilování role Úřadu práce jako důvěryhodného partnera občanů i zaměstnavatelů. Jeho odchod je pro nás všechny velkou ztrátou,“ uvedl Úřad práce.
Vystudovaný psycholog práce nastoupil jako ředitel před dvěma lety, přišel z místa marketingového ředitele ČEZ Prodej. Tam předtím pracoval i současný zastupující ředitel úřadu a šéf IT sekce ministerstva práce Karel Trpkoš, s nímž na digitalizaci dávek nejvíc spolupracoval.
Krištof měl za úkol instituci přenést do 21. století. Stál u digitalizace dávek, redukce a modernizace poboček úřadů práce, rozjel dotované digitální kurzy pro širokou veřejnost a naplňoval svou vizi, udělat z instituce „největší pomáhající organizaci u nás“, jak často rád opakoval. Úřad vyplácí zhruba 120 miliard korun ročně na dávkách a má pomáhat nezaměstnaným vrátit se zpátky na trh práce.
Pobočky Úřadu práce vyvěsí na znamení smutku smuteční prapor. Kondolenční listina bude vystavena v sídle generálního ředitelství a krajských pobočkách úřadu.
