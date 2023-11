Do vedení Úřadu práce ČR nastoupil před třemi měsíci a do roka se chystá pobočky obrátit vzhůru nohama. Digitalizace je přitom jen pomocný nástroj, který má uvolnit úředníkům ruce k důkladnější práci s klientem. Cílem je, aby se k lidem v sociálně tíživé situaci dostaly nejen peníze od státu, ale aby také viděli cestu ven. „V bankovnictví, pojišťovnictví ani v energetice už se nedějí tak velké skoky, jako bude muset udělat Úřad práce,“ říká jeho generální ředitel Daniel Krištof.

Jaký máte pocit z fungování úřadů práce, když teď objíždíte osobně pobočky?

Existují velké rozdíly napříč republikou – jsou úřady a jednotlivci, kteří fungují skvěle a máme za ně být vděční, že na tom úřadu přes všechny potíže vydrželi a odvádějí dobrou práci. Vedle toho jsou lokality, kde to dobré není a budeme muset lidi doškolit a pomoct jim anebo je vyměnit. Někteří také bohužel možná vyhořeli v obrovském přetížení, nebo dokonce zneužívají moci, která je jim daná…

V jaké fázi je záměr rušení poboček?

V tuto chvíli musíme počkat, jak nám ubude agenda díky digitalizaci vybraných dávek. Vyhodnotíme také pilotní fungování spolupráce s Českou poštou ve vybraných lokalitách. Zároveň budeme nakupovat data, jak se starší lidé nad šedesát, sedmdesát, osmdesát let, reálně pohybují v regionu. Zjistíme tak, zda by pro ně zrušení pobočky byl problém, anebo stejně každý čtvrtek vyrazí třeba do Lidlu do okresního města a tím pádem mobilní jsou, a obsloužíme je i tam.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kdo by měl dostávat dávky od Úřadu práce.

Proč dnes finanční pomoc od státu nefunguje efektivně.

Co budou muset úředníci dělat jinak.