Na shromáždění na podporu prezidenta Petras Pavla přišlo podle organizátorů 80 až 90 tisíc lidí. Zaplnily Staroměstské a Václavské náměstí. Nezávislý odhad počtu účastníků, který obvykle dělá policie, zatím není k dispozici. Akci organizuje spolek Milion chvilek pro demokracii. Jeho předseda Mikuláš Minář v sobotu odhadoval, že do Prahy zamíří 30 až 50 tisíc lidí.
Cílem shromáždění je vyjádření podpory prezidentovi v reakci na jeho s předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou kvůli nejmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Lidé se podle Milionu chvilek scházejí například i v Hradci Králové, Pardubicích, Zlíně, Vrchlabí, Jeseníku, Uherském Hradišti či Třeboni.
Spor mezi Pavlem a ministrem zahraničí Macinkou eskaloval v úterý. Pavel oznámil, že mu Macinka zaslal prostřednictvím poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá, snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podle něj podstatou každého vyjednávání. Opozice požaduje jeho rezignaci a vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu.
Petr Macinka se projevil jako definiční hlupák. Jeho vyhrožování prezidentovi odhaluje podstatu dnešní české politiky
Pavel dnes ocenil českou společnost, která se podle něj dokáže ve správnou chvíli jasně a srozumitelně postavit za správnou věc. Zároveň poděkoval za účast občanů na dnešním shromáždění na svou podporu. Macinka v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi řekl, že respektuje, že voliči opozice chtějí jít vyjádřit svůj názor. „Ale i oni by měli respektovat, že před čtyřmi měsíci proběhly nějaké volby a v nich těchto lidí nebylo dost na to, aby zvítězila politická reprezentace, kterou dnes reprezentuje Petr Pavel,“ prohlásil.
Představitelé Milionu chvilek pro demokracii uvedli, že by se na podporu Pavla měli za 14 dní sejít lidé ve všech obcích. Pokud získá milion podpisů, chce Milion chvilek uspořádat velkou manifestaci na Letné.
