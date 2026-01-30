Na samém okraji hlavního města – v Kolovratech – se v září otevře nové Gymnázium a Střední pedagogická škola Eduvia. Žáci se mohou hlásit do tří nových tříd. Ve škole budou učit odborníci z Pedagogické fakulty v Praze, a to s využitím moderního přístupu k výuce a inovativních metod. Podle radního města Prahy pro školství Antonína Klecandy (STAN) tříd sice v hlavním městě postupně přibývá, ale žáků také. Přetlak se tak dá čekat i letos. Do Prahy se totiž hlásí i velké množství uchazečů z jiných krajů. Počet míst navyšuje i Středočeský kraj.

„Na škole Eduvia budou učit zkušení učitelé z fakulty, plně kvalifikovaní s minimálně pěti lety praxe,“ vysvětluje děkan Pedagogické fakulty v Praze Antonín Jančařík. Fakulta školu zřizuje společně s hlavním městem. Nebude se zde učit podle jednotlivých předmětů, ale v blocích. Žáci také nebudou dostávat známky – ty nahradí takzvané kriteriální hodnocení. To znamená, že si sami stanoví konkrétní cíle a pak budou společně s učitelem posuzovat, nakolik se jim je podařilo naplnit, a kde je potřeba ještě zabrat.

Škola bude sloužit také pro praxi studentům pedagogických fakult a budou se v ní ověřovat nové poznatky z výzkumů, případně i rámcové vzdělávací programy nebo třeba učebnice.

Zájem o školu EduVia byl na pátečním Dnu otevřených dveří veliký, zájemci se nevešli ani na chodbu a museli čekat, než se dostali do třídy na prezentaci ředitelky školy Zuzany Svobodové. „Soudě podle účastníků, je větší zájem o střední pedagogickou školu,“ uvedl radní Klecanda. Na území Prahy je veřejná pedagogická škola jen jedna, a to na opačném konci města v Dejvicích.

Zájemci se na dni otevřených dveřích ani nevešli do učeben.
Foto: Markéta Hronová

„Loni jsme otevřeli jednu třídu sportovního gymnázia, ale co se týče klasického všeobecného gymnázia, je to v nové budově první škola po patnácti letech,“ upřesnil pak Klecanda. Praha loni sklidila velkou kritiku za to, že místa na poptávaných oborech téměř nenavyšuje a například gymnaziální třídy otevírají hlavně soukromí provozovatelé, kteří si často účtují nemalé školné. 

Další gymnaziální třída se letos otevírá v Čakovicích, ta bude zaměřená na společenské vědy. O třídu navíc otevře také Střední průmyslová škola na Smíchově, která každoročně patří mezi jednu z nejvyhledávanějších. Další čekají na schválení ministerstvem školství.

