Na samém okraji hlavního města – v Kolovratech – se v září otevře nové Gymnázium a Střední pedagogická škola Eduvia. Žáci se mohou hlásit do tří nových tříd. Ve škole budou učit odborníci z Pedagogické fakulty v Praze, a to s využitím moderního přístupu k výuce a inovativních metod. Podle radního města Prahy pro školství Antonína Klecandy (STAN) tříd sice v hlavním městě postupně přibývá, ale žáků také. Přetlak se tak dá čekat i letos. Do Prahy se totiž hlásí i velké množství uchazečů z jiných krajů. Počet míst navyšuje i Středočeský kraj.
„Na škole Eduvia budou učit zkušení učitelé z fakulty, plně kvalifikovaní s minimálně pěti lety praxe,“ vysvětluje děkan Pedagogické fakulty v Praze Antonín Jančařík. Fakulta školu zřizuje společně s hlavním městem. Nebude se zde učit podle jednotlivých předmětů, ale v blocích. Žáci také nebudou dostávat známky – ty nahradí takzvané kriteriální hodnocení. To znamená, že si sami stanoví konkrétní cíle a pak budou společně s učitelem posuzovat, nakolik se jim je podařilo naplnit, a kde je potřeba ještě zabrat.
Škola bude sloužit také pro praxi studentům pedagogických fakult a budou se v ní ověřovat nové poznatky z výzkumů, případně i rámcové vzdělávací programy nebo třeba učebnice.
Zájem o školu EduVia byl na pátečním Dnu otevřených dveří veliký, zájemci se nevešli ani na chodbu a museli čekat, než se dostali do třídy na prezentaci ředitelky školy Zuzany Svobodové. „Soudě podle účastníků, je větší zájem o střední pedagogickou školu,“ uvedl radní Klecanda. Na území Prahy je veřejná pedagogická škola jen jedna, a to na opačném konci města v Dejvicích.
„Loni jsme otevřeli jednu třídu sportovního gymnázia, ale co se týče klasického všeobecného gymnázia, je to v nové budově první škola po patnácti letech,“ upřesnil pak Klecanda. Praha loni sklidila velkou kritiku za to, že místa na poptávaných oborech téměř nenavyšuje a například gymnaziální třídy otevírají hlavně soukromí provozovatelé, kteří si často účtují nemalé školné.
Další gymnaziální třída se letos otevírá v Čakovicích, ta bude zaměřená na společenské vědy. O třídu navíc otevře také Střední průmyslová škola na Smíchově, která každoročně patří mezi jednu z nejvyhledávanějších. Další čekají na schválení ministerstvem školství.
Co se dočtete dál
- Kde se v Praze otevřou nové středoškolské třídy.
- V čem bude škola Eduvia nová.
- Jaké nové školy se otevřou ve Středočeském kraji.
