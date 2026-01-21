Hospodářské noviny přichystaly večer s odborníky, kteří pomohou provést rodiče nástrahami přihlášek na střední školu. Přijďte v pondělí 2. února do Next Zone na Smíchovské střední průmyslové škole, a dozvíte se v kostce všechny potřebné informace k tomu, aby se vaše dítě dostalo na školu, kam nejvíc chce. A zeptejte se těch nejpovolanějších na to, co vás nejvíce zajímá!
Na přihlášku na vysněnou střední máte měsíc. Tady je unikátní přehled všech škol v Česku i toho, jak těžké je dostat se na ně
Z přihlašování na střední školy se stal kvůli nedostatku míst na žádaných školách boj, který čím dál víc stresuje děti i rodiče. O úspěchu rozhoduje už to, jak dobře vyplníte přihlášku. Přílišné taktizování se totiž nemusí vyplácet. Klíčová je také dobrá příprava na testy, správné rozvržení učení, strategie při vyplňování testu i to, jak dobře žáci znají typové úlohy od Cermatu, který testy z matematiky a češtiny připravuje. Co žáky určitě čeká v češtině a jaké úlohy nebudou chybět v matematice? Na čem se dají snadno získat body?
Aby všechno v den „D“, kdy se testy píšou, klaplo, důležitá je také psychická pohoda, a správná motivace. A právě s tím si rodiče často neumí poradit.
Na setkání vystoupí:
-
Robin Řežábek - podcaster, který se intenzivně věnuje přípravě na přijímací zkoušky. Na platformě Herohero má více než 3 600 odběratelů
-
Marek Valášek - pomáhá lidem porozumět matematice, učitel, videobloger, vítěz ankety o nejlepšího českého učitele Zlatý Ámos
-
Tomáš Ficza - učitel českého jazyka a literatury, ředitel soukromé školy PED Academy
-
Jan Zeman - analytik PAQ Research, autor nové studie k taktizování na přihláškách na střední školy
- Veronika Brémová – psycholožka, v organizaci Endlessly se věnuje podpoře duševního zdraví dospívajících a jejich rodičů
