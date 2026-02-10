Zbývá posledních deset dní, během nichž musí rodiče s dětmi zvolit tři nebo pět škol na přihlášky na střední školy. Vybrat obory, kde mají žáci šanci na přijetí a zároveň se nepodcenit, není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Podle odborníků by rodiče měli pečlivě zvážit zejména školu, kterou umístí na první místo. Ke správnému výběru je dobré znát minimální bodový zisk nutný k přijetí z předchozích let a také současné kapacity škol.
„Je jedno, jakou školu umístíte na druhé či třetí místo, pokud na první dáte školu příliš jednoduchou, na kterou vás s velkou pravděpodobností vezmou,“ uvedl analytik PAQ Research Jan Zeman. Na konferenci HN k přijímacím zkouškám se podělil o tipy, jak školy vybírat, kde hledat informace o průměrném percentilu potřebnému k přijetí na střední školy a podrobně vysvětlil, jak funguje algoritmus, který o tom, na jakou školu bude dítě přijato, rozhoduje.
Které úlohy vyplnit nejdříve, co se vyplatí naučit a na co se vykašlat? Stáhněte si záznam z konference HN k přijímačkám
Na pořadí škol velmi záleží, později ho už není možné vzít zpět. Tedy i kdyby si nakonec žák rozmyslel, že chce na školu, kterou dal na druhé místo, pokud už je přijatý na školu na prvním místě, nemůže svou volbu měnit. Z průzkumu PAQ Research vyplynulo, že přestože si lidé myslí, že strategii pro vyplnění přihlášky rozumí, až třetina rodičů ji loni vyplnila špatně.
Co se dočtete dál
- Rozklikávací grafiky volných míst na různých oborech po krajích i v jednotlivých školách.
- Které nové obory se letos otevírají v Praze a Středočeském kraji, kde je největší problém se na žádané školy dostat.
