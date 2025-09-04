Školní rok sotva začal, ovšem už vrcholí zájem o přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy, které se konají v dubnu. Některé byly plné už před 1. zářím. S přibývající konkurencí poskytovatelé nabízejí stále intenzivnější formu přípravy. Slibují rodičům zvýšit šance jejich dětí dostat se na vysněnou školu. Podle expertů je tento „přijímačkový byznys“ zvrácený a kritizují masové doučování zaměřené na testy. Podle nich pak složení tříd na gymnáziích neodráží nadání dětí, ale zejména to, jakou jim rodiče byli schopni zajistit přípravu. Jenže zájem o ně stále stoupá, strach rodičů z neúspěchu je silnější. 

  • Jak se situace kolem přijímaček liší ve velkých městech od regionů.
  • Kde hledat způsob přípravy na testy zdarma.
  • Co hlavně vadí expertům na současném modelu přípravy na zkoušky.
