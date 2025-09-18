Studentské volby u středoškoláků starších 15 let vyhrála koalice Spolu se ziskem 20,6 procenta hlasů a mírným náskokem před Piráty a hnutím STAN. S větším odstupem pak následují Motoristé a hnutí ANO. Žádný další subjekt se přes pět procent nutných pro získání mandátů v Poslanecké sněmovně nedostal. Strany původní vládní koalice dominovaly hlavně na gymnáziích. ČTK to ve čtvrtek sdělila organizace Člověk v tísni, která Studentské volby pořádá prostřednictvím svého programu Jeden svět na školách (JSNS). Zúčastnilo 637 škol, hlas odevzdalo 90 820 studentů.
Piráti u studentů gymnázií, středních odborných škol a učilišť získali 19,7 procenta a hnutí STAN 18,02 procenta hlasů. Motoristy by volilo 12,64 procenta středoškoláků a ANO 9,67 procenta. Na šestém a sedmém místě skončily s téměř shodným výsledkem hnutí Stačilo! a SPD, nedostaly se ale ani přes tři procenta.
Ve většině krajů skončilo Spolu, Piráti a STAN na prvních třech místech, měnilo se jen jejich pořadí. Výjimkou jsou kraje Karlovarský, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský, ve kterých byli na třetím místě Motoristé.
Značný rozdíl byl ale ve výsledcích podle typu školy. „Na gymnáziích získalo Spolu, Česká pirátská strana a STAN dohromady 75,9 procenta hlasů, ale jen 21,9 procenta na středních odborných učilištích, na kterých mají nejlepší výsledek Motoristé sobě 23,4 procenta (na gymnáziích 6,7 procenta) a ANO 23,8 procenta (na gymnáziích čtyři procenta),“ uvedl ředitel JSNS Karel Strachota.
Volby se uskutečnily ve středu a ve čtvrtek. Organizované jsou podobně jako volby skutečné. Školy obdržely mimo jiné hlasovací lístky, studenti sestavili volební komise, které dohlížely na řádný průběh voleb, voliči zaškrtávali na hlasovacích lístcích jednotlivé strany. Pedagog pak po skončení voleb odeslal prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní výsledky za školu k celkovému zpracování. Zajišťovala ho výzkumná agentura Kantar.
Středoškoláci se mohli voleb nanečisto zúčastnit poněkolikáté, poprvé mohli vybírat poslance v roce 2010. V pozdějších letech volili nanečisto zastupitele obcí i krajů, prezidenta nebo české zástupce v Evropském parlamentu. Studentské volby se konají vždy několik týdnů před skutečnými volbami, ve kterých mohou hlasovat lidé po dovršení 18 let. Letošní volby do sněmovny se konají 3. a 4. října.
Před čtyřmi lety vyhrála Studentské volby koalice Pirátů a STAN, získala 30,4 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu měla tehdy o 29,4 procenta, ANO 8,5 procenta a Zelení 7,1 procenta.
