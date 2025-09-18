Do voleb zbývají přesně dva týdny a při pohledu na volební průzkumy to vypadá, že už je „hotovo“. A že hlavní otázkou je, s jak velkým náskokem hnutí ANO zvítězí a s kým sestaví vládu. ANO v čele s Andrejem Babišem se napříč agenturami pohybuje kolem 31 procent hlasů, druhá koalice Spolu je ráda za 21.
Tak jako před čtyřmi lety se ale hlavně v posledních dnech může rozložení sil významně změnit. I touto dobou před čtyřmi lety to totiž vypadalo, že Spolu nemá šanci. V posledních sedmi dnech však tato koalice začala dramaticky posilovat. Shodou okolností též z 21 procent hlasů skoro k 28. A v kombinaci s nečekaným propadnutím milionu hlasů to Babiše poslalo do opozice.
Může vládní uskupení doufat, že se něco podobného zopakuje i letos? HN vybírají pět zásadních faktorů, které ještě mohou volby změnit. Od těch obvyklejších k jednomu zcela novému.
Co se dočtete dál
- Popisujeme pět faktorů, které ještě můžou přepsat volební mapu.
- Co by mohlo na poslední chvíli posílit ANO a Spolu.
- S kým chce Andrej Babiš sestavit vládu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.