Stovky studentů se v úterý v poledne sešly na pražském náměstí Jana Palacha a protestují proti tomu, aby v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě stál někdo z Motoristů. Akci pořádá iniciativa Univerzity za klima. Podle ní zástupci Motoristů, o kterých se mluvilo ve spojitosti s vedením ministerstva, tedy Filip Turek a Petr Macinka, nejsou kompetentní k vedení resortu. Motoristé v čele ministerstva by šli svým chováním proti jeho podstatě, jednalo by se o ohrožení ochrany přírody v Česku, řekl ČTK mluvčí iniciativy Michal Miesler.
Protest se koná i v dalších městech v Česku, například v Brně, Ústí nad Labem, Plzni, Ostravě či Olomouci. Podle Mieslera se na akci bude podílet asi 40 měst.
V Praze na náměstí Jana Palacha začali lidé přicházet kolem poledne a posléze zaplnili téměř celé náměstí. Nad jejich hlavami byly vidět transparenty s nápisy například „DAMU proti Motoristům na MŽP“ nebo „zařaďte zpátečku“, někteří demonstrující při příchodu na náměstí skandovali. Okolo 13:00 se měli v průvodu vydat na Hradčanské náměstí.
Macinka ministrem životního prostředí? Může přírodě uškodit, obáváme se ho, zní z úřadu i od bývalých ministrů
Předseda ANO Andrej Babiš po svém úterním jmenování premiérem předal prezidentovi Petru Pavlovi nominace ministrů do vlády bez nominanta Motoristů na ministra životního prostředí Turka. Řízením resortu má být dočasně pověřen předseda Motoristů Macinka, který se má stát také ministrem zahraničí. Turek podle něj není na aktuálním seznamu kandidátů na ministry pouze kvůli zdravotní indispozici, Motoristé náhradu nehledají. Pavel má s nominací problém kvůli kontroverzím kolem Turkovy osoby.
Proti kandidátovi za Motoristy v čele ministerstva životního prostředí protestovaly v říjnu na Hradčanském náměstí tisíce lidí. Vzniklo také několik dopisů ze stran studentů, vědců a ekologických organizací.
