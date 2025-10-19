Víte jaký je rozdíl mezi námi a Motoristy? Zatím co oni zvedají pravačky, my zvedáme naše hlasy,“ řekl Jan Voves z nevládní environmentální organizace Greenpeace a vysloužil si od stovky lidí na Hradčanském náměstí bouřlivý potlesk. V neděli přišli pod okna Hradu vyzvat prezidenta Petra Pavla, aby nejmenoval předsedu strany Motoristé sobě Petra Macinku na post ministra životního prostředí. „Situace je vážná. Chceme nahlas vyjádřit obavy z toho, že by do čela resortu, který má chránit zdraví nás všech, usedl někdo, kdo popírá základní vědecká fakta a je napojen na oligarchy a uhlobarony,“ pokračoval Voves. Do oken Hradu tak znělo skandování lidí: „Nechceme Macinku.“
Proti nominaci Macinky na post ministra se postavilo více než 700 vědců v apelu na Andreje Babiše a prezidenta Petra Pavla a také studenti. Jejich petice získala téměř 7000 podpisů a dopis adresovaný oběma politikům podepsalo 24 ekologických organizací včetně Greenpeace a Hnutí Duha.
Ekologové upozorňují na program Motoristů, který zahrnuje zrušení dotačních programů jako Nová zelená úsporám či kotlíkové dotace, opuštění principu bezzásahovosti v národních parcích a prodloužení těžby uhlí. Strana chce také zastavit podporu obnovitelných zdrojů a zpochybňuje vliv člověka na klimatické změny. Kritizována je rovněž Macinkova dřívější pozice mluvčího Institutu Václava Klause, který finančně podporuje miliardář Pavel Tykač podnikající v energetice a těžbě hnědého uhlí.
Mezi sponzory Motoristů patří majitel sítě čerpacích stanic Prim Otakar Bělobradský s darem tři miliony korun nebo podnikatel František Fabičovic, který současně bojuje proti chráněné krajinné oblasti Soutok, jejíž zrušení Macinka sliboval. Servery dříve upozornily, že jako ministr by Macinka musel vyjednávat například o rekultivacích z dolu ČSA, který vlastní Tykač.
Macinka výhrady odmítá jako alarmismus. Životní prostředí označuje za důležitou konzervativní hodnotu, kterou chce chránit. Zdůrazňuje ale potřebu racionalizace zelených politik, které podle něj zašly příliš daleko. V předvolebních rozhovorech avizoval na ministerstvu "armagedon" a "kontrarevoluci", úředníky označil za příliš ideologické.
Andrej Babiš se v pátek sešel se zástupci ekologických organizací, kteří ho žádali o změnu rozhodnutí. Ty se ho snažily přesvědčit, že Macinka by ohrozil práci bývalého ministra ANO Richarda Brabce. Babiš po jednání odmítl, že by Motoristům odebral ministerstvo životního prostředí, požadavky ekologů označil za nesmyslné.
Ministerstvo životního prostředí se v posledních letech díky vysokým ambicím Evropské unie stalo klíčovým rezortem, který se kromě ochrany přírody podílí velkou měrou na transformaci české ekonomiky a průmyslu. Jde o velké peníze, které se na rezortu vybírají a přerozdělují, často i mezi byznysové hráče.
