Prezident Petr Pavel v úterý ráno na Pražském hradě jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Do funkce se vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí, poté složil premiérský slib. Zbytek vlády, kterou vytvářejí ANO, SPD a Motoristé, by měl Pavel jmenovat zhruba do týdne.
Babiš, který začátkem září oslavil 71. narozeniny, se stává nejstarším politikem, který kdy vedl českou či československou vládu. Jako vlastník Agrofertu a dalších firem se zařadil mezi nejbohatší a nejvlivnější podnikatele v Česku.
Jmenování Babiše premiérem podmiňoval prezident tím, že šéf ANO veřejně informuje o tom, jak vyřeší svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Babiš minulý týden oznámil, že akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor.
Prezident pak při jmenování Babiše řekl, že Česko se nachází v bezpečnostním a ekonomickém kontextu, který není jednoduchý, a bude muset řešit řadu problémů, které nebudou příjemné veřejnosti. Podle Pavla bude potřeba nejen vize, ale i odvaha a nezpochybnění vazeb v Evropské unii i Severoatlantické alianci (NATO). Prezident také ocenil, že Babiš dodržel dohodu a před jmenováním veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Pavel věří, že v nadcházejících třiceti dnech šéf ANO věc dotáhne do zdárného konce.
Babiš poděkoval prezidentovi za jmenování. „Slibuji všem občanům, že budu bojovat za jejich zájmy nejen doma, ale všude ve světě. Udělám maximum pro to, abychom splnili programové prohlášení vlády, a maximum pro to, aby se Česká republika stala nejlepším místem pro život na celé naší planetě,“ prohlásil nový premiér.
Co se týče složení kabinetu, otazník je především na postu ministra životního prostředí, kam Motoristé nominovali svého čestného prezidenta Filipa Turka. S jeho působením ve vládě má ale Pavel problém kvůli kontroverzím kolem jeho osoby. Koalice však trvá na všech svých personálních nominacích.
Turek čelí kritice za příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.
Babiš dostane k dispozici Hrzánský palác
Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) pak předsedovi ANO Babišovi k jmenování předsedou vlády poblahopřál. Do jmenování zbytku kabinetu bude mít podle něj Babiš k dispozici vládní Hrzánský palác. Končící kabinet zajistí, aby předání vlády bylo zcela hladké, uvedl Fiala na sociální síti X. Blahopřání Babišovi zveřejnili i další politici budoucí opozice, připojili například poznámky k řešení jeho střetu zájmů či výzvy, aby přestal s nenávistí.
Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan připomněl, že Babiš slíbil věrnost ČR a na svou čest také to, že bude zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužije svého postavení. „Na dodržování tohoto slibu jsme připraveni bedlivě dohlížet, protože Andrej Babiš má řadu schopností, ale dodržování slibů k jeho silným stránkám nepatří,“ napsal na síti X.
Jmenování Babiše podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba nesmaže žádnou z dosud nezodpovězených otázek. „Naopak – zvyšuje váhu každé z nich. Jestli formální řešení, které zvolil, bude funkční, ukáže až čas. Jedno ale zůstává jisté – my ho ani tentokrát vyvádět peníze z veřejných rozpočtů nenecháme,“ odkázal Hřib na prohlášení Babiše z minulého týdne, že akcie holdingu Agrofert bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce.
Podle šéfa lidovců Marka Výborného je v pořádku, že se stal Babiš premiérem, protože vyhrál volby a má ve sněmovně většinu. „Uděláme všechno pro to, abychom příště vyhráli a tu odpovědnost za naši zemi nesli my,“ dodal.
Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel uvedl, že Babiš vyhrál volby a nyní nastává řádné předání moci. „Teď by měl skončit s nenávistí vůči druhým, přestat označovat voliče Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) za fašisty a zajistit, aby ČR zůstala pevně ukotvena v NATO a EU, tak jako to bylo za naší vlády,“ napsal.
