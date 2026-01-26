Návrh státního rozpočtu na letošní rok, který v pondělí schválila vláda, počítá s příjmy 1,978 bilionu korun a s výdaji 2,288 bilionu korun bez vlivu projektů Evropské unie. Proti návrhu předchozího kabinetu se očekávané příjmy snížily o 5,2 miliardy korun, výdaje vzrostly o 18,8 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) po jednání kabinetu vyjádřila přesvědčení, že vláda předloženým návrhem neporušila zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Ke snížení příjmů rozpočtu přispělo zejména snížení očekávaného dopadu zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů o devět miliard korun. Původní odhad příjmů už dříve označoval za nadhodnocený Výbor pro rozpočtové prognózy. Naopak očekávané inkaso daňových titulů se zvýšilo o 15,3 miliardy korun.
Rozpočet také počítá se snížením příjmů z dividend státních a polostátních podniků o 12,3 miliardy korun. Naopak vzrostly očekávané odvody od státních podniků v kapitole ministerstva zemědělství o 1,1 miliardy korun, o miliardu korun se zvýšil také odhad dividendy provozovatele přenosové soustavy ČEPS.
Výdaje vzrostly v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí o 17 miliard korun. Transfery ministerstva dopravy do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) se zvýšily o 26 miliard korun, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) to umožní zachovat tempo výstavby silniční a železniční sítě. Rostou také výdaje na podporované zdroje energie (POZE) o 7,3 miliardy korun, naopak stát letos nebude poskytovat půjčku 18,3 miliardy korun na stavbu nových jaderných bloků elektrárny Dukovany, protože zatím Evropská unie neschválila veřejnou podporu pro tento projekt.
V kapitole ministerstva obrany se výdaje snížily o 21 miliard korun. Celkové obranné výdaje by podle Babiše měly dosáhnout 2,11 procenta hrubého domácího produktu (HDP), předchozí vláda je očekávala 2,35 procenta HDP.
Schillerová novinářům po jednání vlády řekla, že je přesvědčena, že vláda neporušila zákon o rozpočtové odpovědnosti. Limit pro výdajové rámce se vztahuje pouze na projednávání rozpočtu v řádném termínu v září, nikoli na jeho novely nebo projednání po vrácení Sněmovnou, řekla Schillerová.
Zákon o rozpočtové odpovědnosti stanovuje maximální výši schodku veřejných financí. Pro letošní rok může strukturální saldo, tedy výsledek hospodaření očištěný o hospodářský cyklus a jednorázové vlivy, dosáhnout nanejvýš 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Podle ministerstva financí umožňuje výdajový rámec při současné ekonomické predikci schodek 293 miliard korun.
