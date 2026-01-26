Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Bulovka v Praze přejdou od 2. února pod společné vedení Petra Koloucha, který je dosud ředitelem pražské záchranné služby. Ředitelem Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) se po odcházejícím Davidu Feltlovi stane současný zástupce ředitele pro zdravotní služby v mladoboleslavské nemocnici Ján Dudra. Změny ministerstvo zveřejnilo na webu. Končící ředitel Bulovky Jan Kvaček ČTK řekl, že neměl na své působení žádnou negativní zpětnou vazbu, ministr Adam Vojtěch (za ANO) ho sám do čela nemocnice jmenoval.
Vinohradskou nemocnici po loňské rezignaci ředitele Jana Votavy dočasně vede šéf odboru přímo řízených organizací ministerstva Jan Michálek. Dosavadním ředitelem Bulovky je Jan Kvaček, který ČTK řekl, že se o svém konci v čele nemocnice dozvěděl v pondělí ráno a důvody mu nikdo nesdělil.
Chci, aby lidé věděli, nejen kolik operací v nemocnici udělají, ale i jak dobře, říká pravá ruka Adama Vojtěcha
„Sloučení Bulovky a Vinohrad smysl dává. Zejména, pokud se bude plánovat jejich přesun do nové budovy plánované v Letňanech. Jsou to historické areály a budovy jsou prakticky nemodernizovatelné,“ uvedl. Je podle něj ale třeba řešit koncepci pražského zdravotnictví jako celku.
Nemocnice, která byla v době jeho nástupu v roce 2018 zadlužená, je teď podle něj v dobré ekonomické i personální situaci. „Obávám se, aby se nezastavily projekty, které v Bulovce běží. Aby se rozvoj nemocnice nezastavil, protože se do budoucna bude stěhovat do Letňan,“ dodal. Sloučení obou nemocnic včetně vyřešení duplicit v jejich péči podle něj bude proces na několik let.
Feltl odchod z čela VFN ke konci ledna avizoval v prosinci loňského roku. Zdravotnickému deníku řekl, že důvod je jeho určité opotřebení po pěti letech ve funkci a touha vrátit se k práci onkologa a učitele. Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady je bez ředitele od září 2025. Český rozhlas tehdy uvedl, že ministerská kontrola v pražské vinohradské nemocnici odhalila manažerská pochybení, mezi nimi také nezveřejňování smluv s dodavateli v registru smluv, čímž se kontrakty za desítky milionů korun staly neplatnými.
Podle ministerstva „společným jmenovatelem změn v pražských nemocnicích je dlouhodobá a systematická příprava na budoucí přesun specializované péče do plánované nové moderní nemocnice v Praze, a to s ohledem na nevyhovující a prostorově limitované podmínky současných areálů“.
Vojtěch k tomu v tiskové zprávě doplnil, že se v Praze tak vytváří podmínky pro budoucí přesun specializované péče do nově plánované moderní nemocnice. Výstavbu nové nemocnice v Praze avizovala současná koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) v programovém prohlášení.
Pro pacienty se s ohledem na oznámené změny vedení nemocnic podle úřadu ale nic nemění. Rozsah, kvalita i dostupnost péče zůstávají zachovány, její poskytování bude nově přehlednější a lépe organizované, uvedlo ministerstvo.
„Chceme maximálně využívat společný postup při nákupech a také přirozeně koordinovat pracoviště při organizaci zdravotní péče. Jasným úkolem je připravit obě zařízení na začlenění specializované péče do nově plánované nemocnice v Praze. Je to dlouhodobý proces, který ale musí začít už nyní, aby byl přechod pro pacienty i zdravotnický personál co nejplynulejší,“ doplnil k avizovaným změnám v nemocnicích Kolouch.
Podle záchranné služby Kolouch v tuto chvíli zůstává jejím ředitelem, řízením byl ale pověřen Křivánek, který v ní působí od roku 2004.
Ministerstvo zároveň oznámilo také změnu ve vedení Fakultní nemocnice (FN) Brno, kterou povede místo Iva Rovného ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Vlastimil Vajdák. Rovný ČTK sdělil, že jej rozhodnutí ministra Vojtěcha nezaskočilo, ale neměl možnost se k němu dříve vyjádřit.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist