Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) je v úřadu sotva pár hodin a už stihl udělat několik klíčových rozhodnutí. Připravil obměnu ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny a do vedení resortu postavil člověka, který se léta snaží reformovat české zdravotnictví. Bývalý ředitel Kanceláře zdravotního pojištění Ladislav Švec se stal politickým náměstkem ministerstva a tedy i Vojtěchovou pravou rukou. Jakým směrem se bude české zdravotnictví pod jeho taktovkou ubírat? „Je to poslední okénko příležitosti, jak systém zefektivnit. Protože někdy v příští dekádě nastane celkem rychlá demografická změna, kdy moje generace překročí věk zdravého dožití a pak už bude pozdě něco měnit,“ říká v rozhovoru pro HN Švec.

Dlouhodobě prosazujete otevřenost dat ve zdravotnictví. Je to něco s čím jdete na ministerstvo?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo je Ladislav Švec.
  • Jak budou nově fungovat zdravotní pojišťovny.
  • Jak se změní české zdravotnictví.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se