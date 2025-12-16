Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) je v úřadu sotva pár hodin a už stihl udělat několik klíčových rozhodnutí. Připravil obměnu ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny a do vedení resortu postavil člověka, který se léta snaží reformovat české zdravotnictví. Bývalý ředitel Kanceláře zdravotního pojištění Ladislav Švec se stal politickým náměstkem ministerstva a tedy i Vojtěchovou pravou rukou. Jakým směrem se bude české zdravotnictví pod jeho taktovkou ubírat? „Je to poslední okénko příležitosti, jak systém zefektivnit. Protože někdy v příští dekádě nastane celkem rychlá demografická změna, kdy moje generace překročí věk zdravého dožití a pak už bude pozdě něco měnit,“ říká v rozhovoru pro HN Švec.
Kde umí operace srdce? A kde zase císaře? Stát konečně zveřejní zdravotnická data. Až na výjimky
Dlouhodobě prosazujete otevřenost dat ve zdravotnictví. Je to něco s čím jdete na ministerstvo?
Co se dočtete dál
- Kdo je Ladislav Švec.
- Jak budou nově fungovat zdravotní pojišťovny.
- Jak se změní české zdravotnictví.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.