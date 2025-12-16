Vláda Andreje Babiše (ANO) ještě před svým nástupem avizovala, že s některými tématy nehodlá otálet. A v následujících 36 hodinách po svém jmenování kabinet stihl dvě jednání, během kterých ukázal, že některé zákony dosavadní vlády Petra Fialy chce změnit opravdu rychle.
Nejdříve ministři odmítli dvě věci: evropský pakt o migraci a systém emisních povolenek pro domácnosti ETS2. Kromě toho přijali také novelu stavebního zákona, který by měl obratem putovat do sněmovny, a zahájili „čistku“ ve správní radě VZP. Nejdelší debatu na úterním jednání ale ministři vedli o rozpočtu na příští rok.
Co se dočtete dál
- Co všechno měla vláda na programu prvních jednání.
- Proč debatovala nejdéle o rozpočtu.
- Proč chvátá na stavební zákon.
- Jak její snahy hodnotí politologové.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.