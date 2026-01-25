Hnutí ANO si v sobotu na pražském Chodově zvolilo stranické vedení na příští dva roky. Předsedou se stal s 94 procenty opět Andrej Babiš, jeho prvním místopředsedou dokonce s 99 procenty Karel Havlíček. Ani zbylí členové vedení neměli protikandidáty. Ti, co mohli volby zkomplikovat, raději odstoupili. Jako například Moravskoslezský hejtman Josef Bělica, který nepatří k Babišovým favoritům, nicméně ve svém regionu platí za mocenského hegemona. Sněm tak skončil o dvě hodiny dříve, než bylo původně plánováno.
Svůj mandát místopředsedkyně tak lehce obhájila i současná ministryně financí Alena Schillerová. V rozhovoru pro HN popisuje, proč sněm zvolil bez debaty staronové vedení, jak se jí vládne s SPD a Motoristy a proč se i jí líbí nápad na další spojování s koaličními partnery. Zároveň odmítá, že by si tak ANO chtělo sáhnout pro hlasy jejich voličů: jako se to stalo v minulosti.
Co se dočtete dál
- Jaký je scénář pro další spojování s SPD a Motoristy.
- Proč ANO nechce jinou vládu.
- Jestli hnutí ANO neškodí vláda s radikálními stranami.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.