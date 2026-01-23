Národním protidrogovým koordinátorem se stal lékař Pavel Bém. Do funkce ho 16. ledna jmenoval premiér Andrej Babiš (ANO). Oznámil to v pátek na tiskové konferenci po jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Označil Béma za skutečného odborníka. Nový koordinátor uvedl, že Česko čeká třeba odborná i politická debata o regulaci prodeje alkoholu. Jako možné opatření, o nichž by se mohlo jednat, zmínil třeba omezení prodejní doby, míst prodeje či reklamy.
„Do funkce nového koordinátora byl 16. ledna jmenován doktor Pavel Bém. Stal se podle statutu rady i výkonným místopředsedou rady,“ uvedl Babiš. Sám vládní radě pro problematiku závislostí předsedá. Zdůraznil, že se téma netýká jen nelegálních tvrdých drog jako pervitin či heroin, ale i psychomodulačních látek, jako je kratom, alkohol, kouření, gambling či hazard.
Podle výroční zprávy o závislostech za rok 2024 v Česku denně kouří asi pětina lidí nad 15 let, tedy asi dva miliony lidí. Až desetina osob pije každý den nadměrné dávky alkoholu, a to několik půllitrů piva, sklenek vína či skleniček lihovin. Zkušenost s konopnými látkami má asi třetina dospělých. Až 570 tisíc lidí je ale v posledním roce užilo při samoléčbě. Až 47 tisíc lidí užívá rizikově jiné drogy, nejčastěji pervitin či opioidy.
Podle Béma Česko čeká odborná i politická debata o regulaci alkoholu. Jako možné opatření ke snížení spotřeby zmínil třeba omezení prodejní doby, prodejních míst či reklamy. V některých státech se po určité hodině večer nesmí alkoholické nápoje prodávat. „Asi chceme, aby lidé řídili střízliví. Můžeme si položit otázku, jestli není trochu paradox, že se alkohol prodává na benzinových stanicích. My jsme otevřeli dnes toto téma. Debata byla živá. Téma je na jedné straně expertní, ale předpokládá i politické rozhodnutí. Určitě nás to čeká. Dobré příklady ze zahraniční praxe s regulací nějaké máme, máme ale i blbé, nebo ne úplně úspěšné,“ řekl Bém.
Vláda v programovém prohlášení píše, že předloží „protidrogovou novelu“ trestního zákona. Zvýšit chce tresty za organizování, výrobu a distribuci drog i za způsobení smrti či vážné újmy na zdraví při řízení pod vlivem alkoholu a jiných látek. Omezit chce možnost snížení postihu i intoxikovaným pachatelům. Koalice slibuje zaměřit se na prevenci závislostí na alkoholu, psychomodulačních látkách, hazardu, sociálních sítích či on-line hrách a na podporu duševního zdraví. Zmiňuje legislativní opatření a rozvoj vzdělávacích a osvětových programů k prevenci pití, kouření i digitálních závislostí. Zavedení spotřební daně na tiché víno ale odmítá.
