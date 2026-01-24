V Praze na Chodově začal v sobotu dopoledne volební sněm hnutí ANO, na němž opět obhájí pozici předsedy Andrej Babiš. Současný premiér rekapituloval poslední dva roky, hájil sněmovní obstrukce zákonů bývalé Fialovy vlády. Také uvedl, že koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů funguje, rozdílné názory řeší uvnitř a nenechá se rozklížit.
Současnou diskusi kolem poskytnutí letounů L-159 Ukrajině pak považuje za rozmíšky, které jsou součástí již vedené prezidentské kampaně Petra Pavla. Podle něj by měla vládní koalice ve volbě v roce 2028 nabídnout společného prezidentského kandidáta.
Babiš má místo předsedy jisté, v předsednictvu se některé změny očekávají. Babiš vede hnutí od jeho vzniku. Nelituje, že v klání nebude mít protikandidáta, řekl novinářům při příchodu na sněm. „Není to škoda, protože my jsme stabilní hnutí,“ řekl Babiš a poukázal na osud zakladatelů ODS Václava Klause a TOP 09 Miroslava Kalouska. „U nás to nehrozí, my jsme společný tým a já jsem ten, který to vymyslel, založil, stále maká a pracuje. Mám velkou sílu,“ uvedl Babiš.
„Není třeba přepřahat a rozhodně není třeba dělat zásadní pohyby, ale samozřejmě nějaké dílčí změny určitě dělat budeme,“ řekl novinářům vicepremiér Karel Havlíček, který jako jediný kandidát bude opět prvním místopředsedou hnutí.
Česká zahraniční politika je stále stejná, Lavrovova slova jsou nesmysl, odmítá ruskou chválu Babiš
Obdobně jako Havlíček se vyjádřila dosavadní a zřejmě i budoucí místopředsedkyně hnutí a ministryně financí Alena Schillerová, zásadní změna ve vedení hnutí by ji překvapila. „Protože ten tým, který vedl hnutí ANO, vyhrál parlamentní volby, vyhrál je přesvědčivě, a v takové situaci se podle mě nepřepřahá,“ řekla.
Poslanec Robert Králíček, který rovněž chce obhájit pozici místopředsedy, soudí, že hnutí není třeba vzhledem k volebnímu úspěchu měnit, je podle něho potřeba pracovat ve vládě „Nemusíme dělat zásadní změny, úspěch jsme měli, jen ho udržet a rozvíjet dál,“ řekl. Hledat případnou náhradu za Babiše podle Králíčka není třeba. „Nemusíme hledat zatím žádného náhradníka, myslím, že tu bude ještě dlouho a energie má hodně,“ uvedl. „Já myslím, že je jasné, že vítězný tým lídra nemění, takže neočekávám žádná velká překvapení v této chvílí,“ řekla předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá.
Hnutí ANO jasně vyhrálo loňské sněmovní volby a vrátilo se do vlády v čele s Babišem jako premiérem. Koalici tvoří s SPD a Motoristy. Na sněm dorazily dvě stovky delegátů. Havlíček očekává na sněmu kuloárové debaty o taktice pro komunální a senátní volby, které se uskuteční na podzim. ANO bude obhajovat ve 27 senátních obvodech jen jeden mandát, musí podle Havlíčka vybrat špičkové kandidáty, neboť má podle něho šanci zamíchat kartami.
