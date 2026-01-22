Česká zahraniční politika je stále stejná, výroky ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova ohledně nové české vlády jsou nesmysl. Novinářům to ve čtvrtek řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Neví, z čeho šéf ruské diplomacie vychází.
Lavrov v úterý prohlásil, že Česko je mezi evropskými zeměmi, kde se podle něj probudily zdravé síly orientované na vlastní národní zájmy a nikoli na imperiální ambice. Takové výroky podle expertů ale nejsou překvapivé.
„Nesmysl, nic se tady neprobouzí,“ řekl Babiš. „Jako předseda vlády jsem garantem naší bezpečnostní a zahraniční politiky, která je stále stejná. To jsou taková prohlášení, která ani nepotřebuji komentovat,“ uvedl. Lavrovova vyjádření ho neděsí: „Protože je to plácnutí do vody. Není to pravda a nevím z čeho vychází pan ministr.“
Lavrov podle ruské státní tiskové agentury RIA Novosti v úterý prohlásil, že Evropa je zdrojem všech hlavních pohrom lidstva. Zároveň jmenoval Česko mezi evropskými zeměmi, kde se podle něj probudily zdravé síly.
Odborníci oslovení ČTK ve středu podotkli, že Rusko pozitivně vnímá nedávné změny na české politické scéně a snaží se je využít ve svůj prospěch. Zapadá to podle nich do dlouhodobé strategie Kremlu, která spočívá v hledání spřátelených sil napříč Evropou a v oslabování podpory Ukrajiny i sankcí vůči Rusku a Bělorusku.
