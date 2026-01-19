Po dopolední střelbě na Městském úřadě v Chřibské na Děčínsku je mrtvý jeden muž a útočník. Šest lidí bylo zraněno, minimálně jedna žena je zraněná těžce, informovala o tom policie na síti X. Dva lidi s prostřeleným hrudníkem přijala Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, čtyři zraněné nemocnice v Děčíně, řekla ČTK Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou nemocnice patří. V Chřibské je policejní prezident, čeká se na příjezd ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO), poté podá policie informaci novinářům na místě.
Mezi zraněnými je podle původních informací i policista. Jednoho člověka s prostřeleným hrudníkem transportoval do Ústí vrtulník, druhého přivezla sanitka, uvedla Kučerová.
Informaci o útoku zveřejnila policie krátce před 10:30. Informaci dostala od lidí z místa krátce po 10:00. Na místo vyjeli policisté, záchranáři a hasiči byli připraveni v záloze. Sirény byly slyšet po celé obci, zjistila ČTK. Policie uvedla, že je zřízena linka krizové intervence 974 421 158.
K události vyjeli také policejní psychologové, kteří jsou připraveni poskytnout dotčeným psychologickou pomoc a podporu. Oblast kolem městského úřadu na náměstí policie uzavřela. V současnosti je na místě stále mnoho záchranářů a prostor před úřadem policisté uzavřeli, dopravu odklání, zjistila na místě ČTK. Do Chřibské přijel také hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).
Město ve Šluknovském výběžku má asi 1300 obyvatel. Na žádost policie bylo připraveno v záloze šest jednotek hasičů, tři profesionální a tři dobrovolné, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Policie požádala občany, aby se vyhnuli místu zásahu kvůli průjezdu záchranářů.
