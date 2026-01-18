Hlavní cenu Nadace Neuron za celoživotní přínos vědě získala v neděli večer na slavnostním galavečeru v Planetáriu Praha lékařka a vědkyně Eva Kubala Havrdová za záchranu lidských životů a vůbec poprvé bylo uděleno ocenění Rising Star za zcela výjimečný talent mladému chemikovi. 

Podruhé za svou více než patnáctiletou historii pak vědecká rada udělila ocenění také za rozvíjení lásky k vědě a to známému astrofyzikovi Jiřímu Grygarovi. Cenu získalo také dalších sedm vědců v oborech od matematiky přes biologii po společenské vědy. Cena za propojení vědy a byznysu byla udělena spin-off firmě Adalid Sciences, zabývající se nanočásticemi pro genovou terapii.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo získal prestižní ocenění Nadace Neuron 2025.
  • Který astrofyzik v Česku probouzí lásku k vědě.
  • Který osmnáctiletý chemik je českou stoupající vědeckou hvězdou.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se