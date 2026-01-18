Hlavní cenu Nadace Neuron za celoživotní přínos vědě získala v neděli večer na slavnostním galavečeru v Planetáriu Praha lékařka a vědkyně Eva Kubala Havrdová za záchranu lidských životů a vůbec poprvé bylo uděleno ocenění Rising Star za zcela výjimečný talent mladému chemikovi.
Podruhé za svou více než patnáctiletou historii pak vědecká rada udělila ocenění také za rozvíjení lásky k vědě a to známému astrofyzikovi Jiřímu Grygarovi. Cenu získalo také dalších sedm vědců v oborech od matematiky přes biologii po společenské vědy. Cena za propojení vědy a byznysu byla udělena spin-off firmě Adalid Sciences, zabývající se nanočásticemi pro genovou terapii.
Co se dočtete dál
- Kdo získal prestižní ocenění Nadace Neuron 2025.
- Který astrofyzik v Česku probouzí lásku k vědě.
- Který osmnáctiletý chemik je českou stoupající vědeckou hvězdou.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.