To, co mě v poslední době velice překvapilo, byl objev gravitačních vln. Ty nám přinášejí důležité poznatky, říká v rozhovoru pro Spotlight astronom a astrofyzik Jiří Grygar. Po více než šedesáti letech výzkumu ho vesmír stále fascinuje a v současné době svou pozornost upírá na hvězdy.

Pro soutěžení států a společností v dobývání vesmírných zákoutí Grygar nemá pochopení. Mnohem efektivnější výzkum lze podle něj provádět ze Země s pomocí moderních technologií. „Jsou to zbytečná rizika. Když tam pošlete živého astronauta, tak vydáte velice mnoho peněz na to, aby se to povedlo. Přitom dneska máme aparatury, které jsou automatické a stojí zlomek toho velkého létání,“ myslí si astronom.

Stejně skepticky se staví i k myšlence zkoumání a případné kolonizace Marsu. Podle něj je mise, kterou plánuje Elon Musk, nesmírně riskantní. „Pokud to udělá, tak umře. Nemůžete letět na Mars,“ říká dlouholetý popularizátor vědy.

Problematické je podle něj i kosmické smetí pocházející z družic a dalších těles vypuštěných lidmi do vesmíru. „Zasvinili jsme něco, co nám nepatří. Je to velmi nebezpečné, čím více zbytků, tím je větší problém je odstraňovat,“ vysvětluje. „Odpady mají totiž nedotčenou dráhu, nevíme, kudy to lítá, a nedá se to dobře sledovat, protože je jich hodně.“