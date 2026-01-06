Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) brzy navštíví Ukrajinu. Uvedl to dnes ve vyjádření pro ČTK po telefonátu se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Ministři spolu podle Macinky hovořili o budoucí spolupráci i náladách části české veřejnosti vůči Ukrajincům v ČR. Shodli se, že je jejich společným úkolem pracovat na tom, aby byly pozitivnější. V diskusi budou brzy pokračovat při Macinkově návštěvě Kyjeva, dodal český ministr.
Pokus o odvolání „pindala“ Okamury je plané gesto. Demokratická opozice mohla udělat mnohem víc
Šéfové české a ukrajinské diplomacie spolu hovořili v návaznosti na pondělní setkání Macinky s ukrajinským velvyslancem v ČR Vasylem Zvaryčem kvůli jeho kritice novoročního projevu šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury. Záležitost si vyjasnili a Macinka ji považuje za uzavřenou, uvedl. „Vzájemná komunikace bude dále probíhat formou standardních diplomatických kanálů a v případě potřeby i v osobní rovině,“ doplnil.
Sybiha na síti X uvedl, že s Macinkou mluvil hlavně o vztazích mezi Ukrajinou a Českem. „Rozhodli jsme se obrátit list co do výměny prohlášení z posledních dnů a posílit náš politický dialog na úrovni ministerstev zahraničí, který bude založený na vzájemném respektu a strategickém partnerství,“ napsal. „Ukrajina a Česko jsou skuteční přátelé a spojenci,“ dodal.
Macinku informoval o tom, že Ukrajina má zájem na obranné spolupráci s Českem i na podílu Česka při obnově Ukrajiny. Mluvili také o situaci na bojišti ve válce s Ruskem a ruských útocích na ukrajinský energetický systém. „Mluvili jsme o úsilí dosáhnout míru a shodli jsme se na tom, že neexistuje alternativa než donutit Rusko, aby svoji agresi co nejdříve zastavilo,“ napsal. Sybiha pozval Macinku na Ukrajinu a šéf české diplomacie potvrdil, že cestu v nejbližší době podnikne.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková už v prosinci po jeho jmenování do funkce pozvala na Ukrajinu českého předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Ten se na první oficiální zahraniční cestu tradičně vydá na Slovensko, sousední zemi navštíví tento čtvrtek.
Na Ukrajinu dostal pozvání také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), původně řekl, že je cesta v plánu. Předseda SPD Okamura ale následně uvedl, že Zůna pozvání k návštěvě nepřijal.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist