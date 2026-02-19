Poté, co se Petr Macinka na konferenci v Mnichově ohledně fungování Evropské unie dostal do sporu s polským ministrem zahraničí, argumentoval svou diplomovou prací. Napsal ji právě na téma demokracie a EU. Macinkovu diplomku si přečetl expert na dané téma. A vysvětluje, jestli šéf Motoristů danému tématu skutečně rozumí. To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich emailů. Odebírejte!
To je ale nesmysl
„Je absurdní, abychom byli odkázáni na to, že musíme přesvědčovat Evropskou komisi. Proč by premiéři a prezidenti taky nemohli?“ To pronesl premiér Andrej Babiš k novinářům na neformálním summitu Evropské rady, tedy lídrů členských zemí EU. Nelíbí se mu, že pravomoc navrhovat nová společná pravidla má v EU Evropská komise. Chtěl by, aby to nově mohla dělat taky Evropská rada, tedy premiéři či prezidenti. Jak řekl, ví, že by to vyžadovalo změnu evropských smluv. Zřejmě ale neví, že naprosto drtivou většinu toho, co dnes Evropská komise navrhne, navrhne proto, že ji k tomu vyzval Evropský parlament, nebo, což je častější, právě Evropská rada, a to ve svých Závěrech. Ostatně právě v odpovědi na takovou výzvu komise připravila třeba Green Deal. I tehdy byl premiérem Česka Babiš a s touto výzvou komisi souhlasil.
Co se dočtete dál
- Jak kvalitní je Macinkova diplomka.
- Jaké ho tato práce vybavila k hádce s polským ministrem zahraničí Sikorskim.
- Co se ve skutečnosti v EU chystá ohledně systému emisních povolenek.
