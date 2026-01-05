Žloutenkou typu A loni v tuzemsku onemocnělo 3255 lidí, zhruba pětkrát víc než o rok dřív. Podle údajů ministerstva zdravotnictví je to nejvíc na území dnešního Česka od roku 1984, kdy bylo pacientů o 17 víc. Nejvíc za posledních deset let je případů svrabu, pásového oparu nebo lymské boreliózy přenášené klíšťaty, meziročně přibylo také spalniček. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ).
Podle posledních informací SZÚ z poloviny prosince nárůst počtu případů žloutenky typu A zpomalil. „Počty případů vykázané v posledních týdnech zhruba od 45. kalendářního týdne mají sestupnou tendenci,“ uvedl ústav. Další podrobnou zprávu plánuje zveřejnit v úterý.
Od roku 2023 se v Česku výrazně zvýšily počty zachycených případů svrabu, kožního onemocnění způsobeného roztočem zákožkou svrabovou. Před třemi lety bylo případů víc než 9100, předloni necelých 9000 a v loňském roce počet nemocných překročil 11 700.
Nákaza se častěji šíří v místech, kde je nízká hygienická úroveň, jako jsou ubytovny, noclehárny, ale i nemocnice nebo sociální ústavy. U dospělých jsou vyrážkou nejčastěji postižená zápěstí, kůže mezi prsty, genitálie, oblast pupku, vnitřní strany stehen nebo kotníky. U dětí se vyrážka vyskytuje ve vlasech, na obličeji, na dlaních nebo chodidlech.
V posledních letech se vlivem covidových opatření některé choroby téměř nevyskytovaly, většina se ale už vrátila na počty před epidemií. Například spalniček, proti kterým jsou děti povinně očkované, bylo předloni 34 a loni 40 případů. V roce 2019 bylo případů v Česku téměř 600. Nemoc se projevuje horečkou, rýmou a kašlem a postupně typickou vyrážkou s malými skvrnami, které později tmavnou.
Téměř trojnásobný byl loni proti roku 2024 počet nakažených lymskou boreliózou, kterou přenášejí klíšťata, nemocných bylo loni 11 701. Klíšťovou encefalitidou se nakazilo loni 703 lidí, což je nejvíc za poslední tři roky.
Záškrt se v Česku nevyskytoval od roku 1996, nemoc se vrátila před třemi lety. Nákaza se nejčastěji projevuje jako těžká angína s šedavými pablánami v krku, které vedou k dušení. V loňském i předloňském roce bylo shodně po 11 případech.
Nejvíce za posledních deset let bylo také případů legionelózy, která se šíří nedostatečně ohřátou vodou, pásového oparu, infekční mononukleózy nebo streptokokových a jiných sepsí, tedy život ohrožujících otrav krve.
Naopak se meziročně více než desetkrát snížil počet nemocných s černým kašlem. Chorobou, proti které se v Česku začalo očkovat v roce 1958, předloni onemocnělo víc než 37 tisíc lidí, loni zdravotníci zaznamenali 3693 případů.
Co je nemoc „špinavých rukou“ a jak se před ní chránit?
Jde o infekční onemocnění jater způsobené virem hepatitidy A. Přenáší se kontaminovanou vodou, potravinami nebo kontaktem s nakaženým člověkem, nemusí ale jít o přímý kontakt – virus je totiž schopný přežívat i několik týdnů na površích, například v dopravních prostředcích nebo obchodech.
Inkubační doba nemoci se pohybuje mezi 14 a 50 dny. Při kontaktu s nakaženým je karanténa nařízena na 50 dní.
Příznaky onemocnění se mohou podobat chřipce. Objevovat se může teplota, nechutenství, nevolnost i bolest břicha. Nejvíce typické je ale pro žloutenku zežloutnutí kůže a bělma, tmavá moč, světlá stolice i svědění kůže. Většina pacientů ale má mírný nebo i úplně bezpříznakový průběh, zvláště mladí lidé.
Riziko závažnějšího průběhu nemoci včetně úmrtí narůstá s věkem a je vyšší u osob s chronickým onemocněním jater, alkoholiků nebo lidí s oslabenou imunitou.
Prevencí nemoci je dodržování pravidel hygieny rukou, zejména před jídlem, po návštěvě toalety a po příchodu domů.
Epidemiologové také upozorňují na to, že se infekce snadno přenáší i promnutím očí neumytýma rukama nebo nevědomým nasliněním prstu a nedostatečným čištěním telefonu.
Důležitým preventivním opatřením je právě očkování, které omezuje výskyt a šíření nemoci.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist