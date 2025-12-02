Epidemie žloutenky v České republice se skutečně trochu vymkla kontrole, uznává epidemiolog Roman Prymula. „Zásadní problém je v tom, že dětská populace nemá příliš viditelné příznaky, ba naopak – téměř 90 procent má v podstatě tak mírný průběh, že to není vidět. Infekční ale jsou.“
Rok hepatitidy A: epidemii se nedaří zastavit a vakcíny stále chybí. V Česku přitom zemřelo už 28 lidí
Opatření, která se aktuálně přijímají, jsou podle hosta Zuzany Tvarůžkové dostatečná, proto by adventní čas setkávání neměl přinést zásadní zhoršení situace. Varuje ale před osaháváním zboží třeba na trzích: „Na površích ten virus přetrvává obrovsky dlouho – jsou to týdny.“ Doma proto radí jakékoliv nákupy opláchnout a dezinfikovat.
Tak velké epidemii dnes čelíme proto, že třeba v domácnosti s nakaženým dítětem je prakticky nemožné udržet dezinfikovanou toaletu, na které se střídá celá rodina. Rizikové jsou pak samozřejmě také prostředky městské hromadné dopravy.
„Docela kuriózní diskuse se vedou o tom, jestli se ochráním tím, že si vezmu třeba kožené rukavice,“ říká Prymula. „V řadě případů je to úplně kontraproduktivní, protože zatímco na pokožce ten virus vydrží řádově čtyři až pět hodin, tak když si vezmu koženou rukavici, může na ní virus vydržet třeba čtyři týdny.“
Co je nemoc „špinavých rukou“ a jak se před ní chránit?
Jde o infekční onemocnění jater způsobené virem hepatitidy A. Přenáší se kontaminovanou vodou, potravinami nebo kontaktem s nakaženým člověkem, nemusí ale jít o přímý kontakt – virus je totiž schopný přežívat i několik týdnů na površích, například v dopravních prostředcích nebo obchodech.
Inkubační doba nemoci se pohybuje mezi 14 a 50 dny. Při kontaktu s nakaženým je karanténa nařízena na 50 dní.
Příznaky onemocnění se mohou podobat chřipce. Objevovat se může teplota, nechutenství, nevolnost i bolest břicha. Nejvíce typické je ale pro žloutenku zežloutnutí kůže a bělma, tmavá moč, světlá stolice i svědění kůže. Většina pacientů ale má mírný nebo i úplně bezpříznakový průběh, zvláště mladí lidé.
Riziko závažnějšího průběhu nemoci včetně úmrtí narůstá s věkem a je vyšší u osob s chronickým onemocněním jater, alkoholiků nebo lidí s oslabenou imunitou.
Prevencí nemoci je dodržování pravidel hygieny rukou, zejména před jídlem, po návštěvě toalety a po příchodu domů.
Epidemiologové také upozorňují na to, že se infekce snadno přenáší i promnutím očí neumytýma rukama nebo nevědomým nasliněním prstu a nedostatečným čištěním telefonu.
Důležitým preventivním opatřením je právě očkování, které omezuje výskyt a šíření nemoci.
