Andrej Babiš ještě ve středu tvrdil, že je ochoten podílet se na další pomoci Ukrajině. Do Bruselu na summit lídrů členských zemí Evropské unie odjížděl s tím, že podporuje, aby evropská pomoc napadené zemi proudila stejně jako dosud. „Náš názor je takový, že by tyto peníze měly být zabezpečeny stejně jako v minulosti, tedy že by si na to Evropská komise půjčila na finančních trzích,“ prohlásil český premiér.

Přesně na tomto řešení se pak státy EU v Bruselu domluvily. Ale Babiš si vymínil, že se Česko na pomoci podílet nebude. Stejný krok udělaly jen dvě další země, Maďarsko a Slovensko.

„Nebudeme posílat peníze na Ukrajinu, potřebujeme peníze v Čechách,“ uvedl Babiš. „Nebudeme ručit za tyhle věci,“ zdůraznil.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč Babiš nakonec změnil názor a odmítl Ukrajině pomoct.
  • Jakou roli v tom hrál Orbán a jakou fakt, že Babiš nejspíš podstatu půjčky nejdřív nepochopil.
  • Jaké další peníze by mohla Ukrajina získat v budoucnu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.