Andrej Babiš ještě ve středu tvrdil, že je ochoten podílet se na další pomoci Ukrajině. Do Bruselu na summit lídrů členských zemí Evropské unie odjížděl s tím, že podporuje, aby evropská pomoc napadené zemi proudila stejně jako dosud. „Náš názor je takový, že by tyto peníze měly být zabezpečeny stejně jako v minulosti, tedy že by si na to Evropská komise půjčila na finančních trzích,“ prohlásil český premiér.
Přesně na tomto řešení se pak státy EU v Bruselu domluvily. Ale Babiš si vymínil, že se Česko na pomoci podílet nebude. Stejný krok udělaly jen dvě další země, Maďarsko a Slovensko.
„Nebudeme posílat peníze na Ukrajinu, potřebujeme peníze v Čechách,“ uvedl Babiš. „Nebudeme ručit za tyhle věci,“ zdůraznil.
Co se dočtete dál
- Proč Babiš nakonec změnil názor a odmítl Ukrajině pomoct.
- Jakou roli v tom hrál Orbán a jakou fakt, že Babiš nejspíš podstatu půjčky nejdřív nepochopil.
- Jaké další peníze by mohla Ukrajina získat v budoucnu.
