Jedním z prvních úkolů nového ministra životního prostředí Petra Macinky (Motoristé sobě), je vyřešit stavbu přeložky silnice I/35 přes Český ráj. Jde o jeden z nejdiskutovanějších dopravních projektů v Česku. Po nové silnici má totiž proudit velká část tranzitu mezi východem a západem země, který se díky ní navíc vyhne Praze. Macinka se do řešení již vložil.
Reagoval na bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL), jenž v poslední chvíli svého mandátu v závěru minulého týdne zrušil závazné stanovisko ministerstva k posudku vlivu této stavby na životní prostředí (EIA). Tím vyšel vstříc jejím odpůrcům, podle nichž byl posudek nedostatečný.
Macinka nazval Hladíkův krok jako „zlomyslnou schválnost“ a chce jej co nejrychleji zvrátit.
Co se dočtete dál
- Co Macinka se stanoviskem k silnici I/35 udělá.
- Proč ministr stanovisko zrušil.
- Co odpůrcům dálnice vadí.
