Zdálo se to jako banální nehoda dvou cyklistů, kdy jeden nečekaně vybočil z trasy a druhému tím způsobil těžké zranění. Výsledkem je nakonec ale rozsudek Nejvyššího soudu, který říká, že i cyklisté musí dodržovat bezpečnou vzdálenost, když předjíždějí jiného cyklistu. Tedy podobně jako to platí, když cyklistu předjíždí řidič v autě.

V červnu 2018 se Peter R., pocházející z Dolních Rakous, vydal se svou přítelkyní na cyklistickou vyjížďku na Třeboňsko. Výlet ale skončil neslavně: když míjeli Záhřebský rybník mezi Staňkovem a Chlumem u Třeboně, zezadu do něj narazila Lenka K.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak ke srážce cyklistů došlo.
  • Z čeho při svém rozsudku vycházel soud.
  • Kdy je a kdy není pravidlo bezpečného odstupu aplikovatelné.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se