Do čtvrtého ročníku s velkými změnami. Cyklistický seriál Road Classics má nového
titulárního partnera, kterým je Direct pojišťovna, a v příští sezoně se mohou tisíce
milovníků silničního kola těšit na novou lokalitu. Vedle již tradičních „monumentů“
Pálava a Ještěd nabídne série zážitkovou jízdu po uzavřených silnicích také na
Vysočině. Registrace na příští ročník jsou nyní spuštěny.
Seriál s novým názvem Direct Road Classics nabídne v roce 2026, stejně jako v
předchozích dvou sezonách, tři zastávky. Začíná 16. května na Pálavě, pokračuje 18.
července novinkou v podobě Vysočiny a finiš 19. září již tradičně nabídne Ještěd.
Poprvé na Vysočině
Z kalendáře tak po dvou letech vypadly Krušné hory a uprostřed léta se amatérští silniční
cyklisté sejdou na místě, které proslavil zejména biatlon – ve Vysočina Areně.
„Od nové lokality si slibujeme nejen zatraktivnění celého seriálu, ale také větší dostupnost
pro širší skupinu cyklistů. Vysočina nabídne prvotřídní asfaltový povrch a atraktivní zvlněný
profil, který bude z hlediska nastoupaných metrů jednoznačně méně náročný než monument
na Klínovci. Věříme proto, že si závod užije ještě více účastníků, včetně těch, kteří preferují
kratší trasu. V regionu zároveň navazujeme na bohatou sportovní tradici a jsme
přesvědčeni, že zázemí Vysočina Areny dodá akci nový rozměr. Velké poděkování patří
představitelům Kraje Vysočina za jejich zájem o akci a proaktivní přístup,“ říká šéf projektu
Direct Road Classics Jan Hejda.
Přesná podoba tras bude zveřejněna během zimy, přičemž všechny lokality nabídnou
dlouhou trasu o délce 100 a více kilometrů a k ní kratší alternativu kolem 60 kilometrů.
Série zachovává model dvou odlišných formátů závodu a švihu. V prvním případě se
účastníkům měří čas klasickým způsobem od startu do cíle. Druhá varianta nabízí možnost
pojmout cestu do finiše více výletnicky, protože stopky se spouští jen v případě vybraných
vrchařských a spurterských segmentů, což nabádá k zastávkám na bohatě vybavených
občerstvovacích stanicích. Zůstává také týmový formát s názvem Squadra Classica.
S novým titulárním partnerem
Skupina Direct vstupuje do světa cyklistiky, protože v něm vidí přirozené propojení se všemi
svými hodnotami – jednoduchostí, rychlostí, spolehlivostí i přátelskostí. Partnerství s Road
Classics vnímá jako příležitost podpořit bezpečnější jízdu i cyklistickou komunitu, které chce
nabídnout praktické produkty šité na míru.
„Cyklistika dokonale vystihuje náš přístup. Není pro nás jen sport, ale i způsob fungování. Se
stejnou vizí vstupujeme do všech oborů, ve kterých působíme – klient na prvním místě a
zážitek, který stojí za to. Naším cílem je, aby si každý cyklista užil závod naplno, bez
starostí, které můžeme jako pojišťovna vyřešit za něj,“ říká CEO Direct pojišťovny Michal
Řezníček. „Partnerství s Road Classics vnímáme jako dlouhodobou spolupráci, v níž nechceme být jen sponzorem, ale i garantem bezpečnosti – někým, kdo pomáhá, když se něco stane a zároveň dělá maximum pro to, aby k tomu vůbec nedošlo,“ dodává Řezníček.
S příchodem Direct pojišťovny se mohou účastníci těšit na posunutí služeb v zázemí a
zároveň nový titulární partner přináší do seriálu pojištění storna, které si může každý koupit
společně se startovným za zvýhodněnou cenu. Díky tomu mají přihlášení možnost získat
zpět 80 % zaplacené částky, pokud se závodu kvůli závažným důvodům, například nemoci
nebo zranění, nezúčastní.
„Máme velkou radost, že se do našeho pelotonu přidává takto silný partner, díky kterému
můžeme účastníkům doručit ještě lepší zážitek. Za tři ročníky si seriál vybudoval skvělé
renomé a tato významná spolupráce je toho důkazem. Těšíme se, kam seriál společnými
silami s Direct pojišťovnou posuneme,“ uvádí Petr Lešek, managing director agentury Raul,
která je marketingovým partnerem Direct Road Classics.
Nejlepší cenu startovného mají prvních 14 dní od spuštění registrací nejvěrnější cyklisté z
minulých let – účastníci vůbec prvního „monumentu“ v 2023 a pak účastníci všech tří akcí v
uplynulé sezoně, takzvaní Superklasici. Všichni ostatní mohou pořídit nejvýhodnější „vstupenku“ do pelotonu do 31. ledna 2026.
