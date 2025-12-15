Prezident Petr Pavel v pondělí ráno na Pražském hradě jmenoval členy vlády Andreje Babiše (ANO). Tvoří ji hnutí ANO, SPD a Motoristé. Babiš, který se vrací k moci téměř přesně po čtyřech letech, ještě v pondělí uvede nové ministry do úřadů. Kabinet také hned po jmenování absolvuje první převážně technické zasedání.
Česko má nového premiéra. Jaké budou první kroky Babišovy vlády a proč je pro něj důležitá Evropa?
ANO připadá ve vládě kromě premiéra osm křesel, SPD má trojici ministrů a Motoristé vedou čtyři ministerstva. Šéf Motoristů Petr Macinka zatím povede dva úřady, kromě ministerstva zahraničí také dočasně resort životního prostředí. Nominant Motoristů Filip Turek se ze zdravotních důvodů zatím nesešel s prezidentem, který má zároveň problém s jeho případným působením v kabinetu.
Místopředsedy vlády budou ve třetím Babišově kabinetu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová z ANO, předseda Motoristů Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna za SPD. Kdo bude prvním místopředsedou, určí vláda. V předchozím kabinetu Petra Fialy (ODS) měly koaliční strany po jednom místopředsedovi.
Ministry jmenoval Pavel podle oznámení prezidentské kanceláře v navrženém složení. Za ANO se vrátili do kabinetu Schillerová, Havlíček, Lubomír Metnar na vnitro, Robert Plaga na školství a Adam Vojtěch na zdravotnictví. Nově ve vládě usednou ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
Za SPD kromě Zůny v kabinetu jsou ministr dopravy Ivan Bednárik a ministr zemědělství Martin Šebestyán. Motoristy kromě Macinky reprezentují ministr kultury Oto Klempíř a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Motoristé jsou ve sněmovně poprvé, SPD je ve svém třetím volebním období v dolní parlamentní komoře poprvé ve vládě, byť má tentokrát nejmenší poslanecký klub.
Vláda se bude ve sněmovně opírat o většinu 108 křesel, o důvěru by měl požádat 13. ledna.
Pavel: Sestavování vlády bylo standardní
Sestavování a jmenování vlády z hlediska časových lhůt i procesu bylo standardní a nijak nevybočovalo z dosavadních zvyklostí. Při jmenování vlády Andreje Babiše (ANO) to v projevu řekl prezident Pavel. Vláda se podle hlavy státu ujímá moci v turbulentní době, Česko bude vyžadovat konzistenci, vizi, naději a stabilitu. Kabinet má podle něj spojovat, nikoli rozdělovat.
V projevu Pavel také uvedl, že bezpečnost a prosperita občanů je zajištěna mimo jiné členstvím v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO). Česko by tak podle něj mělo k členství v těchto institucích přistupovat s maximální odpovědností a být spíše zodpovědným a konstruktivním členem než odmítačem.
Vláda podle prezidenta nemusí zdaleka souhlasit se vším, co z vedení těchto institucí přichází. Měla by ale na jedné straně být schopna jasně definovat, co jí na návrzích vadí, a také přijít s řešením, jak taková opatření udělat lepšími ve prospěch občanů a země.
Pavel chce také věnovat pozornost tomu, jak nejen vláda, ale celé politické vedení Česka přispívá k udržování a budování demokratických principů a institucí. „Jak budeme společně dohlížet na nezávislost veřejnoprávních médií, institucí, ať už je to soudnictví, nebo státní zastupitelství, ale třeba také nezávislost bezpečnostních složek,“ poznamenal.
Fiala poděkoval za podporu
Premiér Babiš a ministři nového kabinetu v pondělí krátce po 09:30 dorazili do Strakovy akademie, kde se vláda sejde k prvnímu zasedání. Přivítal je teď již bývalý premiér Petr Fiala. Novému ministerskému předsedovi předal klíč od korunovačních klenotů či téměř osmdesátistránkovou zprávu premiéra o stavu země, kde shrnuje výsledky svého vládnutí.
Fiala ve videu zveřejněném na síti X poděkoval občanům za důvěru a podporu. „Bylo pro mě ctí sloužit vám a celé České republice,“ řekl.
Babiš a ministři přijeli na Úřad vlády autobusem. Společně zde absolvují první technické zasedání, na které je vyhrazená zhruba hodina. Kabinet má na programu například určení agendy ministru bez portfeje za Motoristy Borisovi Šťastnému, který se stane ministrem pro sport, prevenci a zdraví.
Rozhodnout má i o obsazení funkce mluvčí kabinetu či jmenování vedoucí Úřadu vlády. Pověření řídit úřad má v současnosti po nedávném odchodu Jany Kotalíkové vrchní ředitelka sekce kabinetu předsedy vlády Petra Fojtíková. Do funkce by se měla nyní vrátit Tünde Bartha.
Ve zbytku dne až do zhruba 18:00 je v plánu uvádění ministrů do jejich úřadů, mělo by se tak stihnout kompletně v jednom dni. První řádné zasedání ministrů by se mělo uskutečnit již v úterý.
