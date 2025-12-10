Prezident Petr Pavel stále počítá s tím, že se může sejít s původním kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Filipem Turkem. Má nicméně dlouhodobé výhrady k tomu, jak přistupuje k faktům, právu a pravidlům. Dovede si jen těžko představit, že by cokoli tento pohled mohlo změnit. Pavel to ve středu řekl novinářům při návštěvě Libereckého kraje.
Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) po svém úterním jmenování předal hlavě státu nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů. Chyběl mezi nimi ze zdravotních důvodů Turek, pověření vést ministerstvo životního prostředí by měl místo něj dostat předseda Motoristů a pravděpodobný ministr zahraničí Petr Macinka. Pavel jmenuje Babišovu vládu v navrhovaném složení v pondělí.
Pavel ve středu řekl, že dá možnost Turkovi říci, co má na srdci, ať už jde o kontroverze kolem jeho osoby, nebo o postoje v souvislosti s životním prostředím. „Nicméně moje výhrady vůči němu nejsou momentálního nebo osobního charakteru, ale jsou dlouhodobé,“ podotkl prezident. Kdy by se schůzka mohla uskutečnit, záleží na Turkově zdravotním stavu a na tom, kdy o ni požádá.
Česko má nového premiéra. Jaké budou první kroky Babišovy vlády a proč je pro něj důležitá Evropa?
Turek měl ke konzultacím s Pavlem dorazit v pondělí v poledne jakožto poslední z kandidátů na ministry. V neděli se ale omluvil, podle předsedy poslanců Motoristů Borise Šťastného leží s vyhřezlou ploténkou v pražské nemocnici a je pod silnými léky na bolest. Prezidentovi Šťastný předal Turkův omluvný dopis. Podle Macinky ho v nemocnici čeká v pondělí zákrok.
Šéf Motoristů je připraven vést resort životního prostředí dočasně, náhradu za Turka Motoristé nehledají. Podle opozice by Motoristé měli nabídnout jiného kandidáta.
Čestný prezident Motoristů čelí kritice za příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“. Pavel dříve označil za málo pravděpodobné, že se ministrem stane.
Co se týče zahraniční a bezpečnostní politiky nového kabinetu, Pavel podle svých slov vychází z toho, co mnohokrát deklaroval Babiš a hnutí ANO. „A sice že nemají v úmyslu jakkoli měnit hlavní směr naší zahraniční a bezpečnostní politiky, jak pokud jde o Evropskou unii, tak o NATO,“ podotkl. V současné bezpečnostní situaci by prezident považoval za krátkozraké a nezodpovědné narušovat spojenecké vazby. Česko podle něj získalo za poslední roky poměrně silný kredit v zahraničí díky principiální pomoci Ukrajině napadené Ruskem a muniční iniciativě na její podporu.
