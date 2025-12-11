Designovaný český premiér Andrej Babiš podle svých slov nepochopil, proč Česko požádalo z obranného fondu SAFE o nejnižší částku. Hovořil o tom ve čtvrtek během své schůzky s předsedkyní Evropské komise. Podle svých slov Ursulu von der Leyenovou požádal, zda by Česko dodatečně nemohlo požádat o větší částku. Babiš to řekl českým novinářům v Bruselu po skončení jednání s unijními představiteli.
Nový finanční nástroj Evropské unie SAFE umožní díky objemu 150 miliard eur (přes 3,6 bilionu Kč) půjčky na vojenské vybavení. O půjčku na základě pevných lhůt požádalo 19 zemí včetně Česka. Státy musely do neděle 30. listopadu předložit Evropské komisi plány s konkrétními projekty, tedy určit, za co chtějí peníze utratit a s kým budou spolupracovat, do ledna je pak unijní exekutiva posoudí a v případě jejího souhlasu by dohoda o půjčce měla být hotova v březnu příštího roku.
Česko podle ministerstva obrany poslalo komisi plán na využití až dvou miliarda eur (až 52 miliard Kč) z půjčky programu SAFE, a to na tanky Leopard 2A8, vozidla Tatra T-815 a část výstavby dálnice D11.
O největší částku požádalo Polsko, které by mělo dostat celkem 43,7 miliardy eur (více než jeden bilion Kč).
"Mluvili jsme hlavně o programu SAFE, kde jsem nepochopil, proč Česká republika požádala o nejnižší částku. Je to velká škoda, protože tento program je velice dobrý," uvedl Babiš. "Požádal jsem paní předsedkyni Evropské komise, zda bychom nemohli, pokud některé země neuspějí v programech, požádat ještě dodatečně o větší částku. Myslím, že je to důležité," dodal.
