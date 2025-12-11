Libereckému kraji nepomáhají ani turisté a univerzita. V klíčových ukazatelích se v posledních letech propadá. K nejchudšímu Ústecku tak už nemá daleko. To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

Babiš miluje Danuši

Tedy mělo by to tak být, protože europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) má podle zákulisních informací na dosah to, aby se v Evropském parlamentu stala zpravodajkou návrhu na revizi ETS2, tedy zpoplatnění emisí z dopravy a z budov. Evropská komise zmírnění ETS2 nedávno předložila po tlaku řady členských zemí včetně Česka. Pokud nová česká vláda přistoupí k vyjednáváním konstruktivně, nebude jen křičet, že vše je špatně a vše odmítá, mohla by z partnerství s Nerudovou leccos vytěžit. Parlamentní zpravodaj/ka má na konečnou podobu normy velký vliv.

