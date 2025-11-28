Policejní vyšetřování kolem Správy železnic směřuje i k šéfovi organizace Jiřímu Svobodovi. Policie u něj doma podle serveru iRozhlas našla při domovní prohlídce přes 80 milionů korun v hotovosti.
Že se o Svobodu zajímají policisté, to HN v posledních dnech potvrdilo několik zdrojů z drážního zákulisí – domovní prohlídka podle nich proběhla ve čtvrtek. Sám Svoboda případ nekomentuje.
„Já se nebudu k těmhle věcem vyjadřovat i v souvislosti s tím, že vás prostě informuje někdo jiný než přímo já. Budu to vysvětlovat jiným orgánům, ne médiím,“ citoval ho iRozhlas. V pátek proběhla i správní rada Správy železnic, nic ohledně Svobodova dalšího působení ale neřešila.
Ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) chce po Svobodovi vysvětlení. „Nemám bohužel žádné zprávy. Čekám na jeho vyjádření,“ řekl HN Kupka.
Podle databáze neziskového serveru Hlídač státu si Svoboda v letech 2022 až 2024 vydělal ročně asi sedm milionů korun hrubého. Třeba v roce 2023 jeho základní měsíční plat 347 tisíc korun ještě průměrně doplnilo 236 tisíc korun na odměnách. Ve funkci je od března 2018, ministerstvo dopravy tehdy spravovalo ANO.
Případ se dostal na veřejnost v pondělí – detektivové z policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navštívili budovy Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic. Podle serveru Odkryto.cz je zajímaly mimo jiné zakázky na rekonstrukci železničních uzlů Pardubice a Brno.
