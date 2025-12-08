Takový důvod zastavení provozu česká železnice v posledních letech nepamatuje.
V pondělí 8. prosince večer zastavila Správa železnic provoz na frekventovaném koridoru z Prahy do Benešova a dál do Českých Budějovic. Délku omezení odhadla na zhruba čtyři hodiny.
„Podezření na sesuv podchodu na zastávce Mnichovice,“ uvádí interní systémy SŽ s tím, že na místo vyrazili drážní hasiči. Důvod potvrzuje i veřejný web organizace Ropid, která dopravu kolem Prahy koordinuje. Vlaky přestaly jezdit mezi Senohraby a Strančicemi.
Mluvčí Správy železnic Martin Kavka následně zveřejnil snímky z místa – jde o starší kamenný podjezd nebo podchod, nad nímž se začala hroutit opěrná zeď. „Došlo k uvolnění několika kamenů, prověřuje se stav mostu,“ uvedl. Po hodině a půl Správa železnic obmovila provoz, ale jen po jedné koleji a sníženou rychlostí.
Nejvíc se této situaci v posledních letech podobaly sesuvy zeminy na koleje, ale ty se týkaly spíš lokálních tratí, problémy byly i s propadem náspu na trati z Karlových Varů do Chebu. Mostům a dalším umělým stavbám se ale sesuvy doteď vyhýbaly..
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist