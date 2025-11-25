Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v úterý zasahovali na několika místech kvůli zakázkám, které zadala Správa železnic (SŽ) a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na webu to uvedl státní zástupce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Nikdo zatím nebyl zadržen ani obviněn.
„Žádná osoba nebyla zadržena ani obviněna. (...) S ohledem na stadium trestního řízení nelze k jeho průběhu v tuto chvíli poskytnout žádné podrobnější informace,“ uvedl Kučera.
Podle serveru Odkryto.cz se zásah týká mimo jiné zakázek na obnovu železničního uzlu v Pardubicích nebo budování nádraží v Brně.
„Mohu pouze uvést, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
Mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová uvedla, že policie požádala o některé dokumenty. „Mohu potvrdit pouze to, že se do budovy dostavila policie s výzvou k vydání věci. Poskytujeme veškerou součinnost,“ řekla serveru.
„Byli jsme požádáni o součinnost, kterou poskytujeme,“ řekl ČTK bez bližších podrobností mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Rekonstrukce železničního uzlu v Pardubicích, která stála téměř sedm miliard korun bez DPH, trvala téměř čtyři roky a skončila loni v květnu. Práce zahrnovaly opravy nástupišť a vybudování pátého nástupiště. Uzel má od té doby nové zabezpečovací zařízení, trakční vedení nebo mosty. Vznikla nová zastávka a železniční lávka.
Kriminalisté NCOZ zasahovali mimo jiné v sídle ŘSD v Praze, v Hradci Králové a v budově Vodovodů a kanalizací Pardubice také 11. listopadu. Poté obvinili 12 lidí a pět firem kvůli manipulaci s veřejnými zakázkami. Právní kvalifikace není u všech obviněných stejná. Hlavním obviněným podle policie hrozí až osm let vězení. Mezi obviněnými je i zaměstnanec ŘSD. Předseda představenstva pardubických vodáren Leoš Malina kvůli trestnímu stíhání rezignoval. Stíhání souvisí s veřejnými zakázkami ŘSD, obcí Prosetín a Přestavlky na Chrudimsku a Vítězná na Trutnovsku.
