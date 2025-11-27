Prezident Petr Pavel už v pátek zahájí kolečko schůzek s kandidáty na ministry do vznikající vlády Andreje Babiše, kterou mají vedle ANO tvořit SPD a Motoristé sobě. Vznik kabinetu sice ještě může ohrozit to, že Babiš dosud nepředstavil řešení svého hrozícího střetu zájmů. Prezident už také řekl, že ve vládě by neměl být kandidát Motoristů sobě na ministra životního prostředí Filip Turek. Schůzky přesto začnou.
Jako první se Pavel setká v pátek v 10 hodin s kandidátem ANO na ministra školství Robertem Plagou. Na Hradě se tentýž den v rychlém sledu vystřídají po hodinových intervalech ještě další dva nominanti ANO – Adam Vojtěch směřující na ministerstvo zdravotnictví a Jeroným Tejc ucházející se o post ministra spravedlnosti. Právě Tejc coby někdejší výrazný politik ČSSD (dnešní SOCDEM) už v minulosti do jedné z vlád směřoval. Připravoval se na pozici ministra vnitra, ale kvůli dění bezprostředně po volbách v roce 2013 o tuto příležitost přišel. Více k tomu i ke všem dalším tvářím možné Babišovy vlády níže v infogramu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist